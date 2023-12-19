Новости Софт 19.12.2023 в 13:47 comment views icon

«Киевстар» возобновил работу скоростного мобильного интернета в метро Киева и Харькова, а также системы «Мой Киевстар»

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Оператор связи «Киевстар» продолжает работы по возобновлению сети после недавней российской хакерской атаки. По состоянию на 11 часов 19 декабря 2023 года компания возобновила скоростной мобильный интернет в метрополитене Киева, а ранее мобильный интернет был восстановлен в метро Харькова.

Также начала работу информационная система «Мой Киевстар», где абоненты могут посмотреть остатки на счетах. Телекоммуникационная сеть «Киевстара» практически вошла в период стабилизации. Так, 99% базовых станций на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии, а клиентам доступны все основные базовые сервисы: услуги связи и мобильного интернета, SMS, услуги международного голосового роуминга и другие. Магазины «Киевстара» возобновили предоставление клиентам большинства сервисов.

В настоящее время компания продолжает улучшать работу услуги «Домашний Интернет» в Киеве и ряде других мест, также планирует в ближайшее время постепенно снять ограничения скорости мобильного интернета. Также специалисты «Киевстар» работают над запуском скоростного мобильного интернета в роуминге и планируют запустить эту услугу для украинских абонентов в Германии, Чехии, Польше и ряде других стран уже в ближайшее время. Для стабилизации работы услуг компания привлекла весь свой технический персонал, а также международных партнеров из Швеции, Ирландии, США, Китая, Финляндии и других стран.

Если SIM-карта абонента не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить «авиа» режим. Также помогает выбор сети «Киевстар» в настройках телефона.

В то же время, компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет осуществлено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.

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