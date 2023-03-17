Новости Украина 17.03.2023 в 12:22

«Киевстар» установил 20 тыс. новых аккумуляторов для энергонезависимости мобильной сети и инвестировал 400+ млн в инфраструктуру — но стало ли лучше?

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

«Киевстар» сообщил, что за последние месяцы инженеры крупнейшего в Украине оператора мобильной связи установили более 20 тысяч дополнительных аккумуляторных батарей для поддержки работы базовых станций во время блекаутов. В долгосрочной перспективе это сделает сеть компании более надежной и устойчивой к последствиям российских ударов.

Так, энергосистема Украины остается стабильной и большого дефицита генерации не ощущается с начала февраля, хотя массированный ракетный обстрел в начале марта вызвал непродолжительные стабилизационные отключения в Киеве и еще ряде других городов, которых уже нет. Однако известная украинская пословица «Готовь сани летом, а телеги зимой» четко сигнализирует значимость качественной и своевременной подготовки в любом деле.

Аккумуляторы служат резервным источником питания для базовых станций, обеспечивая работу оборудования для предоставления услуг связи и 4G-интернета в условиях отключения света. Компания устанавливает новые литий-фосфатные аккумуляторы, которые отличаются повышенной надежностью и ресурсом по сравнению с другими типами литиевых аккумуляторов (несколько тяжелее литий-ионных при одинаковой емкости, однако доступнее). Новые ИБП позволят увеличить автономность работы телеком оборудования без электроэнергии до 4-6 часов.

По словам компании, инвестиции в энергетическую независимость мобильной сети уже перевалили за 350 млн. грн. Отдельно «Киевстар» отмечает 50 млн. грн., которые компания инвестировала в источники бесперебойного питания (ИБП) для работы услуги «Домашнего Интернета». Инициатива стартовала в декабре 2022 года и на протяжении зимы 10+ тыс. многоквартирных домов оборудовали ИБП на случай новых отключений света.

Сумарно в 2022 году компания установила 700 новых базовых станций — столько же, как и в мирном 2021 году, дополнительно технологически обновила еще более 7000 базовых станций, что позволило увеличить скорость мобильного интернета и улучшить качество связи в регионах с высокой нагрузкой трафика, как вот на Западе Украины, куда в 2022 году переехало более трех миллионов абонентов. А капитальные расходы телеком-оператора на восстановление и развитие телеком сети в 2022 году достигли 5,9 млрд. гривен, что на 7,4% больше, чем за 2021 год.

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Мы в свою очередь напомним, что с 1 декабря 2022 года «Киевстар» начал повышать тарифы на мобильную связь и Домашний интернет в отдельных планах плата выросла почти вдвое — среди читателей ITC наверняка есть немало абонентов «Киевстар», и нам очень хотелось бы увидеть в комментариях содержательные сообщения о качестве связи и интернета от «Киевстар».

Проведем голосование — заметили ли изменения в качестве услуг связи и интернета «Киевстар»

Що по мобільному та Домашньому інтернету від Київстар (стабільність та швидкість)?

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Понятно, что ситуация может сильно отличаться по регионам, поэтому лучше указывать проблемные локации. И да, не забываем о культуре общения — уважайте себя и собеседников.

  • «Киевстар» в настоящее время располагает 1800 генераторами, которые поддерживают работу ключевых объектов телеком-сети в случае исчезновения электроэнергии. Из них 700 генераторов компания арендует у украинских бизнесменов и клиентов. При отключении света для поддержки работы сети «Киевстар» использует в среднем 12 000 литров горючего для работы генераторов в сутки (на пике во время массовых отключений дизель-генераторы потребляли более 50 000 литров горючего в сутки).

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