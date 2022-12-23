«Київстар» інвестує 50 млн грн у безперебійне живлення «Домашнього інтернету» — впродовж зими планують покрити 10+ тис. багатоквартирних будинків

«Київстар» поділився інвестиційним планом щодо «Домашнього інтернету» — оператор повідомив про готовність інвестувати 50 млн грн у модернізацію власної мережі фіксованого інтернету. Ці кошти витратять на закупку і встановлення модулів безперебійного живлення, що дозволить мережевому обладнанню працювати автономно під час вимкнень електрики.

Монтажні роботи триватимуть впродовж зими — зрештою планують покрити безперебійниками (ДБЖ) понад 10 тис. багатоквартирних будинків. В «Київстарі» зауважують, що встановлення ДБЖ відбувається поетапно “залежно від можливості закупівлі та надходжень цього дефіцитного обладнання”.

Водночас оператор закликає абонентів, які мають у своєму розпорядженні зайві модулі безперебійного живлення та готові ними поділитися для резервування сервісу за своєю адресою — заявки можна надсилати на пошту[email protected] або за телефоном 0 800 300 460.

Базові характеристики ДБЖ:

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Вихідна напруга 220В/240В;

Батарея – 1 x 12 В / 9 А*г;

Відсутність функції Green mode, тобто вимкнення ДБЖ при низькому

споживанні;

споживанні; Має мати функцію автоматичного запуску при відновленні світла;

Рівень споживання комутатора на годину — близько 20 Вт.

Крім того, оператор звертається до представників ОСББ, ЖЕКів, компаній-управителів та комерційних установ, які розміщені в житлових будинках, з проханням сприяти електроживленню обладнання компанії — через перемикання обладнання на зарезервовані лінії електропостачання в будинку, за допомогою власних генераторів, акумуляторів чи інших джерел альтернативного живлення. Все це може суттєво збільшити автономність мережевого обладнання та довше залишатися зі швидкісним інтернетом під час віялових чи стабілізаційних відключень електроенергії.

В «Київстар» зазначають, що паралельно з закупівлею та монтажем ДБЖ модернізує оптичну мережу, що своєю чергою нівелює вплив сусідніх будинків. За словами керівника департаменту фіксованого зв’язку компанії Сергія Сухорука, оператор вже інвестував вже понад 600 млн. грн. в забезпечення базових станцій потужними акумуляторами та генераторами.

Детальніше ознайомитись з тим як влаштована мережа «Домашнього Інтернету» можна у відео за посиланням.

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Раніше — відразу після перших вимкнень електрики через цілеспрямоване знищення росіянами енергетичної інфраструктури України, кілька інтернет-провайдерів в різних містах України почали оснащувати своє обладнання в багатоквартирних будинках ДБЖ. Як показує досвід, це дозволяє отримати від 2 до 6 годин залежно від умов. Ясна річ, клієнтське обладнання (домашній маршрутизатор, ноутбук) при цьому також мають бути забезпечені автономним живленням. І «Київстар», хоча й входить в трійку найбільших інтернет-провайдерів та має значно більші ресурси, ніж дрібні місцеві провайдери, досі не особливо квапився зі встановленням ДБЖ.

З власного досвіду можу сказати, що ще у листопаді зі співмешканцями будинку неодноразово зверталися до «Київстару» та навіть пропонували власний ДБЖ, щоб обладнання оператора в нашому будинку могло працювати ще якийсь час під час вимкнень (батарею в ДБЖ також треба заряджати) та склалося враження, що компанія просто не зацікавлена в цьому від слова зовсім. Спочатку у техпідтримці обіцяли направити своїх фахівців, та ніхто так і не прийшов. Зрештою в підтримці «Київстару» повідомили, що поки не надають таку послугу, а нас поставлять в чергу і як тільки, так зразу. Звісно, це тільки один будинок в обласному центрі західної України, проте мій досвід видався повним розчаруванням. Хочеться сподіватися, що з цією новою ініціативою справи у «Київстару» в цьому напрямку підуть значно краще.