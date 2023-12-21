Киевстар задонатит 100 млн грн на ВСУ и отменит следующую плату за тариф. Как именно будет работать механизм компенсаций

«Киевстар» решил отменить плановую плату за тариф для всех абонентов, а также выделить дополнительные 100 млн грн на нужды ВСУ — в благодарность абонентам за их поддержку и доверие после кибератаки, которую называют самой масштабной за всю историю телеком-индустрии.

Основная компенсация «Киевстар»

Вероятно, это и есть та самая «основная компенсация», анонсированная ранее крупнейшим в Украине оператором (из 24,1 млн абонентов). Несколькими днями ранее оператор сначала предложил абонентам в приложении «Мой Киевстар» компенсационные пакеты, но впоследствии уточнил, что это лишь бонус-простенье, а основная компенсация еще готовится. Кроме отмены платы за тариф компания сообщила о выделении 100 млн грн на нужды ВСУ. Подробнее о целевом назначении средств обещают отчитаться со временем.

«Мы благодарны всем нашим клиентам, партнерам, государственным органам, особенно СБУ, за то, что в такой критической ситуации продолжали поддерживать и верить в нас. В соцсетях мы видели много предложений перенаправить персональные компенсации клиентов в помощь ВСУ. Мы решили не выбирать – компенсации или донат. Поэтому, кроме отмены платы за тариф, Киевстар выделяет 100 миллионов грн на нужды ВСУ». Александр Комаров, Президент «Киевстар»

Отмена платы за тариф — как именно будут работать компенсации

Если коротко, все происходит автоматически для всех абонентов – в день планового списания абонплаты деньги со счета не снимутся, а абоненту начислятся все объемы по его тарифу: Предоплата: Не будет сниматься плата за тариф, которая должна была планово сняться после 22.12.2023;

Контракт: Не будет сниматься плата за тариф, которая должна ежедневно сниматься с 22.12.2023 по 21.01.2024 (включительно);

Все вместе: Не будет сниматься плата за тариф, которая должна планово сняться 01.01.2024.

Домашний Интернет: Не будет сниматься плата за тариф, которая должна была планово сняться 01.01.2024. Компенсация для бизнес-клиентов Услуги мобильной связи: с 1.01 по 31.01.2024 плата за тариф для всех корпоративных абонентов списываться не будет. Это будет касаться пользователей мобильной связи, включая М2М, а также клиентов, которые подключают новые номера или мигрируют из подписки. До 4.02.2024 будут возвращены средства за использование дополнительных услуг в январе. Исключения — CPA (контент-услуги), эксклюзивные номера, а также услуги роуминга сверх платы за тариф.

Для абонентов за рубежом: абонентам, использующим услугу Роуминг как дома (предложение бездействует для М2М (IoT) тарифов), с 18.12.2023 дополнительно насчитывается 10 ГБ мобильного интернета, которые будут действовать в течение 30 дней в 27 странах Европы. Также плановая плата за тариф в период с 01.01 по 31.01.2024 списываться не будет.

Услуги фиксированной связи: с 01.01 по 31.01.2024 для бизнес-клиентов плата за услуги фиксированного интернета, передачи данных, телефонии (IP-телефония, облачная АТС, 0-800) и других списываться не будет. Для клиентов, которые пользуются отсрочкой платежа для сервисов мобильной или фиксированной связи, перенесут оплату неуплаченных счетов на 1 месяц. Услуги связи будут работать. Что с сетью и услугами сейчас

20 декабря президент «Киевстар» Александр Комаров сообщил , что компания полностью возобновила работу всех сервисов после излома в результате мощной кибератаки 12 декабря — последней возобновленной услугой стал международный роуминг. Также он отметил, что Киевстар сделал выводы после кибератаки и начал внедрение обновленных методов киберзащиты в сотрудничестве с СБУ.

В «Киевстаре» говорят, что продолжают стабилизировать сервисы после мощнейшей кибератаки в телеком-отрасли. В настоящее время работают все основные сервисы — связь и мобильный интернет, SMS, услуги роуминга и другие. Для бизнеса мы возобновили рассылки SMS и Viber-сообщений на собственную базу клиентов через API, доступ к услугам телефонии с регистрацией по логину и паролю. Доступны услуги фиксированной телефонии и фиксированные услуги на базе LTE. Ситуативно могут возникать трудности в работе этих сервисов, однако мы прилагаем максимум усилий, чтобы их оперативно устранить.

Продолжают работать телефонные сервисы с авторизацией по IP, PRI, услуги 0800 и базовые функции Виртуальной мобильной АТС. Также полноценно работают сервисы облачных решений Microsoft. В то же время продолжаются работы по восстановлению доступа к ряду услуг.