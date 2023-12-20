У «Київстару‎» знову проблеми — абоненти скаржаться на недоступність дзвінків та застосунку

«Київстар‎», не хворій!

«Київстар‎», здається, знову «зліг», так до кінця і не відновившись. Користувачі зранку скаржаться на проблеми зі здійсненням голосових викликів, SMS та USSD-запитів. Також не працює система «Мій Київстар‎» — у застосунку з’явилось повідомлення про проведення технічних робіт.

Скарги надходять переважно із західних та південних регіонів України — зокрема Рівного, Львова, Тернополя, Одеси та інших міст.

У «Київстарі‎» сказали, що про проблему знають:

«‎Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході й півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності»

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у системі «‎Київстар», як виявилось згодом — унаслідок російської хакерської атаки. Після перезапуску застосунку оператор запропонував компенсаційні пакети із безплатними гігабайтами та хвилинами на інші номери (однак згодом у програмі з’явилось повідомлення, що це ще не вся компенсація).