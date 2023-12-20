Новини Україна 20.12.2023 о 09:01 comment views icon

У «Київстару‎» знову проблеми — абоненти скаржаться на недоступність дзвінків та застосунку

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

«Київстар‎», не хворій!

«Київстар‎», здається, знову «зліг», так до кінця і не відновившись. Користувачі зранку скаржаться на проблеми зі здійсненням голосових викликів, SMS та USSD-запитів. Також не працює система «Мій Київстар‎» — у застосунку з’явилось повідомлення про проведення технічних робіт.

У «Київстару‎» знову проблеми — абоненти скаржаться на недоступність дзвінків та застосунку

Скарги надходять переважно із західних та південних регіонів України — зокрема Рівного, Львова, Тернополя, Одеси та інших міст.

У «Київстарі‎» сказали, що про проблему знають:

«‎Шановні абоненти, ми знаємо, що зараз виникають складнощі з голосовим звʼязком і роботою мобільного застосунку у ряді міст на заході й півдні України. Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності»

Нагадаємо, 12 грудня стався масштабний збій у системі «‎Київстар», як виявилось згодом — унаслідок російської хакерської атаки. Після перезапуску застосунку оператор запропонував компенсаційні пакети із безплатними гігабайтами та хвилинами на інші номери (однак згодом у програмі з’явилось повідомлення, що це ще не вся компенсація).

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Огляд OneCloudPlanet: українська хмарна платформа для вебпроєктів
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати