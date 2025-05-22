LAN 10 Гбит/с пойдет в массы уже в этом году — Realtek представила доступные решения

Если вам когда-то казалось, что 10 Гбит/с Ethernet — это слишком дорого, сложно и только для серверов или энтузиастов, то Realtek готова изменить эти представления. На выставке Computex 2025 компания показала сразу несколько чипов с поддержкой такой скорости, которые сделают сверхбыстрый Ethernet более доступным — как для геймерских ПК, так и для домашних сетей.

Еще два года назад на той же выставке Realtek показывала свои 5-гигабитные сетевые решения и намекала на 10 Гбит/с в будущем. И вот — это будущее наступило. Базовый чип RTL8127 для обычных ПК поддерживает все скорости — от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с — и потребляет менее 2 Вт. Его старший брат RTL8127AP ориентирован на серверы, ведь имеет полную поддержку удаленного администрирования через DASH 1.2. Оба варианта используют интерфейс PCIe 4.0 x1, что обеспечивает хорошую производительность, но требует современной материнской платы.

Для более узких задач Realtek подготовила чип RTL8127ATF — вариант исключительно для оптоволокна. Он не работает с малыми скоростями 10/100 Мбит/с, а его энергопотребление немного превышает 1 Вт. Подобная по характеристикам медная версия — RTL8127AT — также поддерживает только высокоскоростные режимы, зато имеет классический Ethernet-порт. Оба эти чипа уже получили интерфейсы PCIe Gen 3 x2 или PCIe Gen 4 x1, и имеют физическое соединение PCIe x2. Это может немного ограничить совместимость с некоторыми платами, особенно при использовании в виде платы расширения.

Отдельного внимания заслуживает RTL8159 — сетевой контроллер для USB 3.2 Gen 2×2. Он позволяет получить полноценный 10 Гбит/с Ethernet через обычный USB-порт. Realtek уже показала несколько прототипов готовых устройств на его основе, хотя окончательный дизайн продуктов может немного измениться.

Но это еще не все. Realtek также продемонстрировала Ethernet PHY на 10 Гбит/с, который в будущем появится в более доступных коммутаторах, маршрутизаторах и даже адаптерах типа SFP+ to RJ45. Именно такого решения долго не хватало для настоящего прорыва в сегменте доступных 10G-сетей.

Цен пока нет, но один из представителей компании намекнул, что эти новые чипы будут стоить менее чем вдвое дороже 5G-моделей, а те — в свою очередь — менее чем вдвое дороже 2.5G. То есть можно вполне ожидать сетевые карты с поддержкой 10 Гбит/с дешевле $50, а возможно, и за $40. Realtek также подтвердила, что некоторые материнские платы с RTL8127 появятся уже в этом году, а готовые сетевые адаптеры — в четвертом квартале 2025.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Все идет к тому, что домашний 10G Ethernet перестанет быть экзотикой и станет вполне достижимой реальностью — без фантастических затрат. Особенно для тех, кто работает с большими файлами, NAS-хранилищами или просто хочет максимальную скорость.

Источник: techpowerup