Realtek на Computex 2023: адаптеры Wi-Fi 7 до 2,8 Мбит/с, 5 Гбит/с LAN и контроллер хаба USB4 40/80 Гбит/с 240 Вт

На Computex 2023 Realtek была одной из немногих компаний, демонстрировавших технологию Wi-Fi 7. Непосредственно на выставке были показаны решения для ПК, роутеры представлены лишь в дорожной карте. Ряд производителей материнских плат уже предложили решения с поддержкой нового беспроводного стандарта.

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Адаптер Wi-Fi 7 RTL8922AE будет доступен в форматах M.2 2230 и 1620 (модуль для пайки). Демонстрационная сетевая карта показывала скорость 1750-1950 Мбит/с, при том, что Realtek использовала специальную станцию для имитации помех реальной городской среды. Это почти в два раза быстрее, чем у Wi-Fi 6 с использованием аналогичной антенны 2×2. Демонстрация проводилась на небольших расстояниях, так что реальная «дальнобойность» нового стандарта пока под вопросом.

Заявленная максимальная скорость RTL8922AE – 2800 Мбит/с при одновременном подключении к диапазонам 5 ГГц и 6 ГГц и объединении их пропускной способности. Адаптер ограничен пропускной способностью канала 160 МГц, тогда как стандарт Wi-Fi 7 может работать с каналом до 320 МГц – неизвестно, будут ли это поддерживать клиенты первого поколения.

Сетевая карта также поддерживает Bluetooth 5.4 с улучшенными BLE Audio и Auracast. Realtek RTL8922AE появиться на рынке не раньше начала 2024 года. В соответствии с дорожной картой, маршрутизаторы будут представлены во второй половине 2024 года. Первоначально компания сосредоточится на устройствах в нижней части диапазона волн, постепенно увеличивая пропускную способность.

Не остались без апгрейда и проводные сети: Realtek присоединяется к тренду на 5 Гбит/с LAN. Кроме повышенной скорости, сетевая карта PHY RTL8251B-CG отличается низкой стоимостью, энергопотреблением и тепловыделением.

Контроллер RTL8126-CG PCIe 3.0 x1 представляет собой крошечный чип QFN56 размером 8х8 мм, потребляющий до 1,7 Вт, чем выгодно отличается от большинства конкурирующих 5 Гбит/с адаптеров, представляющих собой урезанные 10-гигабитные решения.

Карта RTL8157-CG – мост Ethernet 5 Гбит/с на основе USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) в корпусе QFN68. Ожидается, что все три решения будут запущены в четвертом квартале этого года. Все адаптеры способны передавать Ethernet со скоростью 5 Гбит/с по кабелям Cat 5e длиной до 100 м.

До сих пор было выпущено не так много решений для USB4, поскольку в основном они базируются на технологии Intel Thunderbolt и требуют отчислений. Realtek решила исправить положение, выпустив контроллер хабов RTS5490 с поддержкой скорости скорость до 40 Гбит/с. Он обратно совместим с Thunderbolt 3 и USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с), а также с более медленными стандартами USB. Контроллер поддерживает общую мощность до 240 Вт.

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Схема RTS5490 поддерживает DisplayPort 2.1 и UHBR20 до 80 Гбит/с, но демонстрационная плата использовала более старый контроллер MST с ограничением до DP 1.4. О сроках выхода контроллера не сообщалось.

Источники: TechPowerUp, TechPowerUp и TechPowerUp