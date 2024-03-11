Новости Игры 11.03.2024 в 15:44 comment views icon

Lego и Nintendo выпустят тематический набор Mario Kart в 2025 году

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Юрій Орос

Автор новостей

Lego и Nintendo выпустят тематический набор Mario Kart в 2025 году

Lego и Nintendo выпустят тематический набор Mario Kart, но придется подождать 2025 года. Компании анонсировали будущее дополнение к своей совместной линейке в коротком тизере, который вышел накануне Дня Марио (10 марта).

Кроме даты там нет конкретной информации, только слоган На старт, внимание, марш! Между тем Lego должен выпустить еще три набора к тому времени, которые пополнят коллекцию Супер Марио: Bowser Express Train (Поезд Боузера), King Boo’s Haunted Mansion (Особняк с привидениями короля Бу) и Battle with Roy at Peach’s Castle (битва с Роем в замке принцессы Пич).

Эти три набора будут доступны с 1 августа этого года по цене от $64 до $120, самый дорогой из них — «Экспресс-поезд Боузера».

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