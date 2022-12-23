Leidos создаст воздушно-реактивный гиперзвуковой беспилотник Mayhem для ВВС США – пока ничего неизвестно о механизме взлета и посадки

Военно-воздушные силы США поручили компании Leidos работать над большим воздушно-реактивным гиперзвуковым беспилотником, способным выполнять разведывательные, разведывательные, наблюдательные и ударные задачи.

Скорость по-прежнему является огромным преимуществом в небе, и военные прилагают все усилия, чтобы привести системы вооружений к гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука. Mayhem будет беспилотным гиперзвуковым летательным аппаратом, способным выполнять миссии, которые в свое время выполнял легендарный SR-71 Blackbird, с различными сменными полезными нагрузками.

Предполагалось, что беспилотник Mayhem может иметь какое-то отношение к гиперзвуковому пилотируемому самолету SR-72 Lockheed Martin («сын Блэкберда») и может использовать аналогичную революционную двигательную установку «комбинированного цикла», чтобы обойти тот факт, что гиперзвуковые приводы просто не работают на взлетно-посадочной, дозвуковой и даже сверхзвуковой скоростях.

Но, кажется, все может быть проще. В пресс-релизе, посвященном победе в тендере на контракт суммой $334 млн, оборонный подрядчик Leidos описывает Mayhem как «неудержимую гиперзвуковую многоцелевую программу ISR и Strike» и говорит, что для тяги он будет использовать гиперзвуковой привод. Это означает, что он может быть не в состоянии взлететь своим ходом; возможно, его нужно будет запустить на ракете, способной заставить беспилотник двигаться достаточно быстро, чтобы «проснулся» двигатель. Однако те же проблемы ожидаются на сбросе скорости и приземлении на взлетно-посадочную полосу.

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Источник: New Atlas