Аэродром в городе энгельс в 800 км от Украины известен тем, что там базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, наносящие ракетные удары по энергосистеме. Именно в этом городе под саратовым ночью 5 декабря произошел взрыв, повредивший два таких самолета и поразивший двоих военных. По словам очевидцев, звук взрыва и ударная волна от него ощущались в энгельсе и в саратове. Момент взрыва запечатлен на видео ночной съемки:

Также произошел взрыв цистерны с топливом под на аэродроме под рязанью. В результате этого инцидента погибли трое российских военных.

Совпадение или нет, но как стало известно на выходных, компания «Укроборонпром» находится на финальной стадии испытаний нового дальнобойного ударного беспилотника. БПЛА сможет пролететь до 1000 км, неся к цели заряд весом 75 кг. Об этом рассказала в эфире Национального телемарафона Наталья Сад, представительница концерна.

По ее словам, после того как беспилотник будет успешно опробован под действием РЭБ произойдут его испытания в боевых условиях. Предварительно они намечены на конец этого года. Или, может быть, уже происходят – кто знает? По сведениям из россии, в энгельсе имел место именно удар беспилотников.

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Производство мощных ударных беспилотников вполне по силам Украине. Двигателями украинского производства комплектуется новейший турецкий дрон Bayraktar Kzlelma. Он способен двигаться со скоростью до 900 км/ч на расстояние до 930 км и на высоте до 10 км, неся на борту до 1,5 т полезной нагрузки.

А вот иранские беспилотники Shahed, по словам военных, собраны из узлов и материалов, не способных работать в условиях холодов – что может быть одной из причин их отсутствия в последнее время.