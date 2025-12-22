Lenovo Adaptable Keyboard: клавиатура и мышка, которые заряжают сами себя и адаптируют силу нажатия

Рынок клавиатур в последние годы почти не менялся, но Lenovo решила сдвинуть его с места. Так же как и с ноутбуками, имеющими раздвижные дисплеи: ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Legion Pro Rollable и ThinkPad Rollable XD. Издание Windows Latest получило эксклюзивные подробности о новых концептах клавиатур и аксессуаров Lenovo, которые компания планирует показать на CES 2026. Речь идет сразу о нескольких необычных решениях — от клавиатуры с переменным ощущением нажатия до комплекта, который вообще не требует зарядки.

Серия ThinkPad давно известна одними из лучших клавиатур на рынке благодаря четкому ходу и тактильности. По данным источников Windows Latest, Lenovo представит Lenovo Adaptable Keyboard — компактную клавиатуру, которая может изменять ощущение нажатия клавиш в зависимости от сценария использования. Другими словами, сила, необходимая для срабатывания клавиш, будет отличаться во время игр и при работе с текстами.

Клавиатура не имеет цифрового блока, что делает ее более компактной, а весь корпус почти полностью занят клавишами. На правой стороне размещены индикаторы Wi-Fi, Bluetooth и заряда аккумулятора, а также дополнительные отметки, связанные с «умными» или сетевыми функциями. При этом здесь намеренно нет клавиши Copilot для Windows 11.

По словам информаторов, Lenovo использует оптическое срабатывание клавиш, которое позволяет менять ход и характер нажатия. Пользователь сможет переключаться между быстрыми легкими нажатиями для игр и более тугими и точными — для работы.

Второй концепт — Lenovo Self-Charging Kit, комплект клавиатуры и мыши, которые не нужно заряжать. Аксессуары работают на новом поколении технологии сбора световой энергии. Она способна генерировать питание даже при освещении всего 50 люкс, тогда как обычным солнечным панелям в калькуляторах требуется не менее 200-500 люкс. Таким образом зарядка работает даже с типичным комнатным освещением. На промо-изображении солнечный элемент не выделен отдельно, но над клавишами со стрелками видна прямоугольная зона другого цвета, которая, вероятно, и является источником питания.

Кроме концептов, Lenovo также готовит к показу вполне реальный продукт — Lenovo 900 Wireless Low-Profile Mechanical Keyboard & Mouse. Это низкопрофильная механическая клавиатура и мышь с полупрозрачным дизайном в цветах Thunder Grey и Cloud Grey. Аксессуары поддерживают подключение к нескольким устройствам через единый 2,4 ГГц адаптер или Bluetooth. Клавиатура использует фирменные механические переключатели с четырехточечной конструкцией для лучшего контроля нажатия.

Источник: windowslatest