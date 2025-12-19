Новости Устройства 19.12.2025 comment views icon

Как раскрывается Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики и описание механизма

Вадим Карпусь

Издание Windows Latest получило новые эксклюзивные подробности о Lenovo Legion Pro Rollable — концептуальном игровом ноутбуке, который компания официально представит на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Устройство покажут именно как концепт, но с максимально производительными компонентами.

Lenovo Legion Pro Rollable основан на платформе Legion Pro 7i и ориентирован на профессиональных киберспортсменов, которые часто путешествуют. Главная фишка — OLED-дисплей, разворачивающийся по горизонтали. В стандартном режиме это привычный 16-дюймовый экран, но одним нажатием кнопки он расширяется до 21,5 или даже 24 дюймов.

В ноутбуке используется фирменный OLED-дисплей Lenovo PureSight — такой же бренд экрана получит и будущий Legion Go Gen 2 на SteamOS. Windows автоматически адаптируется под новые пропорции, а Lenovo предусмотрела три режима использования:

  • 16″ Focus Mode — классический формат для тренировки точности и реакции.
  • 21,5″ Tactical Mode — расширенное поле зрения для контроля карты, периферийного видения и командного взаимодействия.
  • 24″ Arena Mode — полноценный формат для профессиональных киберспортсменов, которые привыкли играть на больших мониторах даже в поездках.

Механизм дисплея использует два мотора с контролируемым натяжением. Он позволяет OLED-панели плавно выдвигаться и втягиваться с обеих сторон. При этом панель равномерно разворачивается с обеих сторон, не провисает, не вибрирует и не образует складок. Lenovo использует материалы с низким трением, чтобы защитить экран от износа во время многократного сворачивания. По данным источников, сам механизм работает тихо и плавно.

Что касается компонентов, Lenovo не экономила. Концепт получит видеокарту NVIDIA GeForce RTX 5090 и топовый процессор Intel Core Ultra (точную модель не называют, возможно какая-то еще не анонсированная версия). Это решение однозначно нацелено на профессиональный уровень нагрузок. Другие характеристики — объем памяти, накопитель, батарея и цена — пока не раскрываются.

Отдельный акцент Lenovo делает на ИИ-функциях. Legion Pro Rollable работает с Lenovo AI Engine+ на базе LA Core (LA1 + LA3). Эти инструменты не автоматизируют игру, а помогают с визуальной осведомленностью и тренировкой. Среди возможностей:

  • Smart FPS для динамической оптимизации производительности.
  • AI Scene Detection, который определяет тип игры и увеличивает важные элементы интерфейса, например карту или HUD.
  • Cursor Tracking, дублирующий область вокруг курсора в увеличенном окне.
  • AI Game Assistance, который показывает контекстные подсказки во время сложных моментов.
  • Adaptive AI Lighting, меняющая подсветку в зависимости от событий в игре.

CES 2026 станет первым публичным показом Legion Pro Rollable. Пока Lenovo рассматривает его как демонстрацию возможностей, и компания не подтверждает, появится ли модель в продаже.

Источник: Windows Latest

