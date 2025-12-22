Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальный дисплей заворачивается назад, как это работает

На днях мы рассказывали о концептуальном игровом ноутбуке с раздвижным дисплеем Lenovo Legion Pro Rollable. Но на этом компания не остановилась и готовит еще один необычный эксперимент с гибким дисплеем. Издание Windows Latest снова получило эксклюзивную информацию о новом концептуальном устройстве, которое покажут на выставке CES 2026 в Лас-Вегасе. Новинка называется ThinkPad Rollable XD Concept и основана на идеях ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, но реализация здесь принципиально иная.

Главное отличие — вертикально раздвижной дисплей. Если игровой Legion Pro Rollable расширяется по горизонтали, то ThinkPad Rollable XD трансформируется из компактного 13,3-дюймового экрана в вертикальное 16-дюймовое рабочее пространство. По словам источников, такое решение дает пользователю более 50% дополнительной площади экрана, что особенно полезно для работы с документами, кодом или несколькими окнами одновременно.

Еще одна ключевая особенность — прозрачная задняя крышка из Corning Gorilla Glass Victus 2. Через нее видно гибкую OLED-панель в свернутом состоянии. Lenovo называет это сочетанием world-facing display (экран для внешнего просмотра) и user-facing screen (экран для пользователя). Фактически, часть основного 16-дюймового гибкого OLED-дисплея остается открытой даже тогда, когда экран свернут внутрь корпуса.

По информации Windows Latest, Lenovo и Corning совместно разработали 180-градусную стеклянную панель Gorilla Glass Victus 2, которая не только защищает устройство, но и демонстрирует сложный механизм раздвижного экрана. На внешней части дисплея могут отображаться ИИ-чатбот Lenovo, уведомления календаря и другая контекстная информация.

Этот внешний экран вместе с полностью развернутым дисплеем открывает новые сценарии многозадачности, персонализации и совместной работы. Источники также сообщают о поддержке сенсорных жестов, свайпов и голосового управления, которые позволяют запускать приложения и переключать режимы работы.

Как и в случае с Legion Pro Rollable, Lenovo делает ставку на ИИ. ThinkPad Rollable XD Concept получит живой перевод на базе ИИ и голосового ассистента, а прозрачная крышка позволяет использовать мультимодальные сценарии взаимодействия даже с закрытой крышкой.

Устройство ориентируют на профессионалов, которым интересны новые форматы рабочих процессов или возможность быстро показывать цифровые материалы и информационные панели. Из коробки ноутбук будет работать под управлением Windows 11, однако конкретную редакцию системы не уточняют.

О цене официальных данных нет. В то же время стоит напомнить, что ThinkBook Plus Gen 6 Rollable сейчас продается за $3299, поэтому новый ThinkPad Rollable XD, оставаясь концептом, потенциально может оказаться еще дороже.

Источник: Windows Latest