Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad
На CES 2021, глобальной выставки электроники в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила несколько новых ноутбуков из серии ideapad, один из которых на основе ARM-процессора Snapdragon 8c.
Первой новинкой производителя стал 14-дюймовый ноутбук Lenovo ideapad 5G, способный работать до 20 часов без подзарядки в режиме воспроизведения потокового видео. При этом модель может подключаться к сетям 5G (поддерживает до 6 ГГц), а при их отсутствии переключается на 4G LTE или Wi-Fi 5.
За производительность ideapad 5G отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8c. Устройство также имеет продуктивную видеокарту Qualcomm Adreno 680 и систему связи Qualcomm Snapdragon 5G Modem-RF System. За отображение информации в ноутбуке отвечает Full HD дисплей с яркостью 300 нит, IPS-матрицей и 100% охватом цветового пространства sRGB. В нем также установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопитель PCIe до 512 ГБ. И стоит отметить, что благодаря новому процессору от Qualcomm в Lenovo ideapad 5G используется пассивная система охлаждения.
Ноутбук также поддерживает режим ожидания Modern Standby, который мгновенно выводит систему из спящего режима. А для дополнительной безопасности доступена разблокировка с помощью функции распознавания лица.
Вес ноутбука с аккумулятором мощностью 51 Вт/ч составляет 1,2 кг при толщине 14,9 мм. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge Express, а само подключение зарядного устройства происходит через порт USB Type-C.
Еще двумя новинками компании Lenovo на выставке CES 2021 стало два ноутбука из линейки устройств для домашнего пользования: ideapad 5i Pro и ideapad 5 Pro. Они доступны в нескольких конфигурациях в светло-сером (Cloud Grey) или темно-сером (Storm Grey) металлическом корпусе.
Дисплеи ноутбуков Lenovo ideapad впервые для линейки получили соотношение сторон 16:10. Кроме этого, Ideapad 5i Pro и ideapad 5 Pro получили более узкие рамки, соотношение экрана к корпусу 90%. Новинки можно выбрать в двух вариантах: 14 или 16 дюймов.
Технические характеристики Lenovo ideapad 5i Pro на базе Intel:
- Процессоры до Intel Core i7 11-го поколения;
- Видеокарта NVIDIA GeForce MX450;
- 14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит;
- Или 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (16:10);
- Устройства обоих размеров оснащены до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем PCIe M.2 до 1 ТБ;
- 14-дюймовый ноутбук получил батарею мощностью на 56,5 Вт/ч и поддержку технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost;
- Емкость батареи 16-дюймового устройства — 75 Вт/ч с поддержкой технологии быстрой зарядки RapidCharge Express;
- 16-дюймовая модель поддерживает технологию Thunderbolt
Модели Lenovo ideapad 5 Pro отличаются использованием мобильных процессоров AMD Ryzen.
Ideapad 5 Pro с диагональю 14 дюймов:
- Процессоры AMD Ryzen;
- Видеокарта NVIDIA GeForce MX450;
- До 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe M.2 до 1 ТБ
- 14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит;
- Емкость батареи — 56,5 Вт/ч и поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost.
Ideapad 5 Pro с диагональю 16 дюймов:
- Процессоры AMD Ryzen;
- Несколько вариантов графики, в частности графические карты NVIDIA GeForce RTX нового поколения;
- До 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe M.2 до 1 ТБ;
- 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (16:10), матрицей IPS, частотой обновления 120 ГГц и яркостью 350 нит;
- Емкость батареи — 75 Вт/ч и поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge Express.