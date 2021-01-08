Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

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На CES 2021, глобальной выставки электроники в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила несколько новых ноутбуков из серии ideapad, один из которых на основе ARM-процессора Snapdragon 8c.

Первой новинкой производителя стал 14-дюймовый ноутбук Lenovo ideapad 5G, способный работать до 20 часов без подзарядки в режиме воспроизведения потокового видео. При этом модель может подключаться к сетям 5G (поддерживает до 6 ГГц), а при их отсутствии переключается на 4G LTE или Wi-Fi 5.

За производительность ideapad 5G отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8c. Устройство также имеет продуктивную видеокарту Qualcomm Adreno 680 и систему связи Qualcomm Snapdragon 5G Modem-RF System. За отображение информации в ноутбуке отвечает Full HD дисплей с яркостью 300 нит, IPS-матрицей и 100% охватом цветового пространства sRGB. В нем также установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопитель PCIe до 512 ГБ. И стоит отметить, что благодаря новому процессору от Qualcomm в Lenovo ideapad 5G используется пассивная система охлаждения.

Ноутбук также поддерживает режим ожидания Modern Standby, который мгновенно выводит систему из спящего режима. А для дополнительной безопасности доступена разблокировка с помощью функции распознавания лица.

Вес ноутбука с аккумулятором мощностью 51 Вт/ч составляет 1,2 кг при толщине 14,9 мм. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge Express, а само подключение зарядного устройства происходит через порт USB Type-C.

Еще двумя новинками компании Lenovo на выставке CES 2021 стало два ноутбука из линейки устройств для домашнего пользования: ideapad 5i Pro и ideapad 5 Pro. Они доступны в нескольких конфигурациях в светло-сером (Cloud Grey) или темно-сером (Storm Grey) металлическом корпусе.

Дисплеи ноутбуков Lenovo ideapad впервые для линейки получили соотношение сторон 16:10. Кроме этого, Ideapad 5i Pro и ideapad 5 Pro получили более узкие рамки, соотношение экрана к корпусу 90%. Новинки можно выбрать в двух вариантах: 14 или 16 дюймов.

Технические характеристики Lenovo ideapad 5i Pro на базе Intel:

Процессоры до Intel Core i7 11-го поколения;

Видеокарта NVIDIA GeForce MX450;

14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит;

Или 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (16:10);

Устройства обоих размеров оснащены до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем PCIe M.2 до 1 ТБ;

14-дюймовый ноутбук получил батарею мощностью на 56,5 Вт/ч и поддержку технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost;

Емкость батареи 16-дюймового устройства — 75 Вт/ч с поддержкой технологии быстрой зарядки RapidCharge Express;

16-дюймовая модель поддерживает технологию Thunderbolt

Модели Lenovo ideapad 5 Pro отличаются использованием мобильных процессоров AMD Ryzen.

Ideapad 5 Pro с диагональю 14 дюймов:

Процессоры AMD Ryzen;

Видеокарта NVIDIA GeForce MX450;

До 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe M.2 до 1 ТБ

14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит;

Емкость батареи — 56,5 Вт/ч и поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost.

Ideapad 5 Pro с диагональю 16 дюймов: