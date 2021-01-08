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Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad


На CES 2021, глобальной выставки электроники в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила несколько новых ноутбуков из серии ideapad, один из которых на основе ARM-процессора Snapdragon 8c.

Первой новинкой производителя стал 14-дюймовый ноутбук Lenovo ideapad 5G, способный работать до 20 часов без подзарядки в режиме воспроизведения потокового видео. При этом модель может подключаться к сетям 5G (поддерживает до 6 ГГц), а при их отсутствии переключается на 4G LTE или Wi-Fi 5.

Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

За производительность ideapad 5G отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8c. Устройство также имеет продуктивную видеокарту Qualcomm Adreno 680 и систему связи Qualcomm Snapdragon 5G Modem-RF System. За отображение информации в ноутбуке отвечает Full HD дисплей с яркостью 300 нит, IPS-матрицей и 100% охватом цветового пространства sRGB. В нем также установлено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопитель PCIe до 512 ГБ. И стоит отметить, что благодаря новому процессору от Qualcomm в Lenovo ideapad 5G используется пассивная система охлаждения.

Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

Ноутбук также поддерживает режим ожидания Modern Standby, который мгновенно выводит систему из спящего режима. А для дополнительной безопасности доступена разблокировка с помощью функции распознавания лица.

Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

Вес ноутбука с аккумулятором мощностью 51 Вт/ч составляет 1,2 кг при толщине 14,9 мм. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки Rapid Charge Express, а само подключение зарядного устройства происходит через порт USB Type-C.

Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

Еще двумя новинками компании Lenovo на выставке CES 2021 стало два ноутбука из линейки устройств для домашнего пользования: ideapad 5i Pro и ideapad 5 Pro. Они доступны в нескольких конфигурациях в светло-сером (Cloud Grey) или темно-сером (Storm Grey) металлическом корпусе.

Lenovo показала на CES 2021 новые ноутбуки серии ideapad

Дисплеи ноутбуков Lenovo ideapad впервые для линейки получили соотношение сторон 16:10. Кроме этого, Ideapad 5i Pro и ideapad 5 Pro получили более узкие рамки, соотношение экрана к корпусу 90%. Новинки можно выбрать в двух вариантах: 14 или 16 дюймов.

Технические характеристики Lenovo ideapad 5i Pro на базе Intel:

  • Процессоры до Intel Core i7 11-го поколения;
  • Видеокарта NVIDIA GeForce MX450;
  • 14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит;
  • Или 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (16:10);
  • Устройства обоих размеров оснащены до 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем PCIe M.2 до 1 ТБ;
  • 14-дюймовый ноутбук получил батарею мощностью на 56,5 Вт/ч и поддержку технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost;
  • Емкость батареи 16-дюймового устройства — 75 Вт/ч с поддержкой технологии быстрой зарядки RapidCharge Express;
  • 16-дюймовая модель поддерживает технологию Thunderbolt

Модели Lenovo ideapad 5 Pro отличаются использованием мобильных процессоров AMD Ryzen.

Ideapad 5 Pro с диагональю 14 дюймов:

  • Процессоры AMD Ryzen;
  • Видеокарта NVIDIA GeForce MX450;
  • До 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe M.2 до 1 ТБ
  • 14-дюймовый дисплей с разрешением до 2,8K (16:10), с матрицей IPS, частотой обновления 90 ГГц и яркостью 400 нит;
  • Емкость батареи — 56,5 Вт/ч и поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge Boost.

Ideapad 5 Pro с диагональю 16 дюймов:

  • Процессоры AMD Ryzen;
  • Несколько вариантов графики, в частности графические карты NVIDIA GeForce RTX нового поколения;
  • До 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель PCIe M.2 до 1 ТБ;
  • 16-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K (16:10), матрицей IPS, частотой обновления 120 ГГц и яркостью 350 нит;
  • Емкость батареи — 75 Вт/ч и поддержка технологии быстрой зарядки Rapid Charge Express.
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