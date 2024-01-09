Lenovo соединила Windows и Android в одном устройстве

Lenovo выпустила устройство «2 в 1» — ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, использующее сенсорный интерфейс Android в режиме планшета, и операционную систему Windows при обычном ноутбуке, чтобы получить лучшее из обоих миров.
В режиме ноутбука ThinkBook Plus Hybrid работает как обычный ноутбук Windows. Но если отключить экран от ноутбука, он преобразуется в Android-планшет. Нижняя часть устройства (половина Windows) имеет процессор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 1 ТБ и аккумулятор емкостью 75 Вт*ч. Верхняя половина получила процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти и аккумулятор на 38 Вт*ч. У них единственный 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K.
Сейчас два компьютера, прижатые друг к другу, не очень хорошо взаимодействуют друг с другом, передает The Verge. Если подготовить обширную презентацию в режиме Windows, нельзя просто вытащить планшет и продолжить работу над презентацией – придется вручную обмениваться файлами или перемещать их между ОС. Пока это фактически два компьютера: половина из Windows для работы, а половина с Android — для просмотра контента на 14-дюймовом планшете.
Ожидается, что гибридный ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid поступит в продажу во втором квартале этого года и будет стоить около $1999.
Lenovo также продемонстрировало следующее поколение Lenovo ThinkBook 16p. В 5 поколении может оснащаться процессором Intel 14-го поколения (до i9) и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, этот 16-дюймовый ноутбук имеет набор магнитов и штифтов на задней панели, которые Lenovo называет Magic Bay. Это позволяет закреплять на ноутбуке аксессуары, включая стилус, или новую 4K вебкамеру Lenovo Magic Bay Studio.
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Learning and Development Manager WhiteBIT
Business Development Manager Lumen Global, Віддалено, з/п 2500
Sales / Lead Generation Manager Lumen Global, Львів, з/п 1000
ThinkBook 16p Gen 5 поступит в продажу в конце этого квартала по цене от $1599. Magic Bay Studio появится в апреле по цене 199,99 доллара.
ThinkBook 13x Gen 4 – это легкий 13-дюймовый ноутбук. Он весит чуть менее 1 кг благодаря магниевому корпусу и работает на новых процессорах Intel Meteor Lake, питаясь от большой батареи на 74 Вт*ч. Должен поступить в продажу где-то в этом квартале и будет стоить от $1399.