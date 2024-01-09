Lenovo соединила Windows и Android в одном устройстве

Lenovo выпустила устройство «2 в 1» — ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, использующее сенсорный интерфейс Android в режиме планшета, и операционную систему Windows при обычном ноутбуке, чтобы получить лучшее из обоих миров.

В режиме ноутбука ThinkBook Plus Hybrid работает как обычный ноутбук Windows. Но если отключить экран от ноутбука, он преобразуется в Android-планшет. Нижняя часть устройства (половина Windows) имеет процессор Intel Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель на 1 ТБ и аккумулятор емкостью 75 Вт*ч. Верхняя половина получила процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти и аккумулятор на 38 Вт*ч. У них единственный 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K.

Сейчас два компьютера, прижатые друг к другу, не очень хорошо взаимодействуют друг с другом, передает The Verge. Если подготовить обширную презентацию в режиме Windows, нельзя просто вытащить планшет и продолжить работу над презентацией – придется вручную обмениваться файлами или перемещать их между ОС. Пока это фактически два компьютера: половина из Windows для работы, а половина с Android — для просмотра контента на 14-дюймовом планшете.

Ожидается, что гибридный ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid поступит в продажу во втором квартале этого года и будет стоить около $1999.

Lenovo также продемонстрировало следующее поколение Lenovo ThinkBook 16p. В 5 поколении может оснащаться процессором Intel 14-го поколения (до i9) и видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060, этот 16-дюймовый ноутбук имеет набор магнитов и штифтов на задней панели, которые Lenovo называет Magic Bay. Это позволяет закреплять на ноутбуке аксессуары, включая стилус, или новую 4K вебкамеру Lenovo Magic Bay Studio.

ThinkBook 16p Gen 5 поступит в продажу в конце этого квартала по цене от $1599. Magic Bay Studio появится в апреле по цене 199,99 доллара.

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ThinkBook 13x Gen 4 – это легкий 13-дюймовый ноутбук. Он весит чуть менее 1 кг благодаря магниевому корпусу и работает на новых процессорах Intel Meteor Lake, питаясь от большой батареи на 74 Вт*ч. Должен поступить в продажу где-то в этом квартале и будет стоить от $1399.