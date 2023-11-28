Новости Авто 28.11.2023 в 10:23 comment views icon

Летающие такси Lilium получили «лицензию на эксплуатацию» ЕС

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Юрій Орос

Автор новин

Летающие такси Lilium получили «лицензию на эксплуатацию» ЕС

Lilium, германская компания воздушного такси, получила разрешение европейских регуляторных органов на разработку и эксплуатацию собственных электрических транспортных средств вертикального взлета и посадки (eVTOL).

Lilium получила «Одобрение проектной организации» от Агентства по авиационной безопасности Европейского Союза — лицензию с особыми условиями, которая дает компании возможность проектировать и производить свои транспортные средства, передает CNBC . Аластер Макинтош, главный технический директор Lilium и руководитель конструкторской организации, сказал, что это одобрение фактически является лицензией на эксплуатацию для компании.

Получение одобрения проектной организации EASA еще больше мотивирует нас на пути к коммерциализации революционного самолета Lilium Jet.

Люк Титгат, исполняющий обязанности исполнительного директора агентства ЕС, сказал, что это «установление правильных правил эксплуатации и забота об элементах окружающей среды, включая шум, при этом, конечно, обеспечивая соблюдение высоких стандартов безопасности. В то же время мы опасаемся создания барьеров для выхода на этот новый рынок, и мы работали в партнерстве с Lilium, несмотря на жесткие временные рамки. Я хотел бы поздравить Lilium с получением одобрения проектной организации, способствующей развитию европейской электрической авиации».

Это ключевая веха для отрасли, которая в течение нескольких лет работала над подготовкой таких транспортных средств к коммерциализации. Летающие автомобили уже давно не являются чем-то фантастическим. Технологи и венчурные капиталисты за последние годы вложили миллиарды долларов в предприятия, преследующие цель создать летающие такси — пока без видимого успеха.

В случае Lilium его транспортные средства больше ориентированы на междугородные поездки, чем на перелеты между странами. Lilium Jet использует несколько небольших пропеллеров, приводимых в движение электродвигателями, чтобы обеспечить подъемную силу при взлете и посадке, а также тягу во время полета.

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Когда Lilium Jet будет готов к коммерческим полетам, он сможет преодолевать 300 километров в час на одной зарядке — это эквивалентно путешествиям из Ужгорода во Львов. Компания Lilium, основанная в 2015 году четырьмя друзьями из Мюнхенского технического университета в Германии, хочет начать коммерческие полеты к 2025 году.

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