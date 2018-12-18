LG анонсировала 32-дюймовый QHD монитор 32QK500-W по цене $350

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Компания LG анонсировала выпуск нового крупного компьютерного монитора 32QK500-W. Данная модель получила диагональ дисплея 32 дюйма и QHD разрешение 2560×1440 точек.

Новый монитор LG 32QK500-W основан на матрице IPS. Время отклика матрицы заявлено на уровне 8 мс, а частота обновления изображения – 75 Гц. Поддерживается технология AMD FreeSync. Новинка оснащена подставкой Edge-ArcLine с возможностью наклона плоскости дисплея. Для подключения источников сигнала доступны интерфейсы DisplayPort, Mini DisplayPort и два разъёма HDMI. В данном мониторе реализован режим для чтения, который снижает количество синего цвета и уменьшает нагрузку на глаза. Среди прочих функций упоминается возможность программного управления параметрами работы дисплея, такими как яркость, контрастность, режим разделения экрана.

Точные сроки начала продаж монитора LG 32QK500-W пока не сообщаются. Однако известно, что его цена составит $349,99.

Источник: The Verge