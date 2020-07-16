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LG анонсировала самый маленький модуль Bluetooth (BLE) для устройств интернета вещей

LG анонсировала самый маленький модуль Bluetooth (BLE) для устройств интернета вещей

LG анонсировала самый маленький модуль Bluetooth (BLE) для устройств интернета вещей


Компания LG подготовила к выпуску новый модуль Bluetooth low energy (BLE), предназначенный для применения в сфере интернета вещей. Данная новинка является самым компактным среди подобных решений. Её размеры составляют 6х4 мм, и она оказалась на 75% меньше своего предшественника.

Уменьшение размеров не привело к ухудшению производительности. Инженеры компании смогли оптимизировать производительность таким образом, что в новом чипе она оказалась даже на 30% выше, чем у существующих продуктов. Этого удалось достичь благодаря использованию фирменной технологии дифференцированной архитектуры  радиочастотных сигналов. Эта технология позволила LG разместить более 20 компонентов в ограниченном пространстве. Речь идёт о таких компонентах, как коммуникационные чипы, резисторы, катушки индуктивности и др. Компания утверждает, что такая архитектура также поможет устранить помехи сигнала независимо от препятствий между смартфоном и устройством IoT.

В дополнение ко всем упомянутым выше преимуществам, новый Bluetooth-чип отличается низким энергопотреблением, что развязывает руки разработчикам и производителям при создании экономичных устройств интернета вещей. Новинка может использоваться в системах умного освещения, домашних аудио устройствах, сфере здравоохранения, автомобильных устройствах и бытовой технике.

Источник: gizmochina

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