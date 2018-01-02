LG Display привезет на CES 2018 первый в мире 88-дюймовый дисплей OLED 8K

Только-только началась эра мониторов и телевизоров разрешением 4К с поддержкой HDR, а производители уже готовы заглянуть еще дальше, в более «детализированное» будущее. Так, на днях специалисты LG Display заявили о создании первого в мире 88-дюймового дисплея OLED 8K. На сегодняшний день эта панель OLED по размеру и разрешению превосходит все существующие.

Предыдущей рекордсменкой была панель диагональю 77 дюймов и разрешением 4K. И, кстати, эту панель тоже выпускает LG Display, она используется в телевизорах LG Electronics, Sony и Panasonic.

К сожалению, других технических параметров панели производитель пока не раскрывает. Когда мы увидим первые коммерческие продукты на ее основе тоже неясно. Но можно отметить, что ранее выпуск первых 8K-телевизоров анонсировали Sony и Panasonic, они должны выйти к Летним Олимпийским играм 2020.

Еще можно упомянуть, что после того, как извечный конкурент – компания Samsung Display – на рынке телевизоров переориентировалась с OLED на QLED, LG Display, по сути, стала единственным производителем дисплеев OLED большой диагонали. И в условиях нарастающей конкуренции со стороны Японии корейцы активно расширяют мощности, чтобы укрепиться на рынке телевизоров и усилить свои позиции на рынке смартфонов, где сейчас лидирует Samsung. Буквально недавно LG Display получила от властей разрешение на строительство нового завода по производству панелей OLED в китайском Гуанчжоу. Это будет первый такой завод за пределами домашнего рынка.

Источник: Engadget