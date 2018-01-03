LG добавит смартфону LG V30 новый цвет Raspberry Rose и наделит новые телевизоры поддержкой Google Assistant вдобавок к собственной системе ИИ

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В преддверии начала выставки CES 2018 компания LG представила смартфон LG V30 в новом ярком цвете, который получил название Raspberry Rose. LG V30 в варианте Raspberry Rose войдет в экспозицию южнокорейского производителя на выставке и вскоре после этого станет доступен в Европе и Азии.

Это пятый официальный цвет LG V30, до этого момента на рынке были доступны цвета Aurora Black, Cloud Silver, Moroccan Blue и Lavender Violet.

Производитель характеризует новый цвет как такой, что “притягивает взгляды окружающих и вдохновляет на романтические поступки”. Также LG делает акцент на том, что этот насыщенный оттенок красного – уникален. Он нигде больше не встречается – ни среди других моделей LG, ни среди устройств конкурентов. Разумеется, LG считает LG V30 “идеальным подарком на День святого Валентина”.

Никаких изменений в плане характеристик LG V30 в цвете Raspberry Rose не получил. Кроме того, рамки вокруг экрана на фронтальной панели остались черными.

Одновременно LG объявила, что все ее умные телевизоры 2018 модельного года (OLED и LCD-линейка «Super UHD») в дополнение к собственной технологии глубокого обучения Deep ThinQ получат еще и поддержку персонального помощника Google Assistant. Полноценный анонс линейки телевизоров на новом процессоре обработки изображений Alpha 9 с улучшенной цветопередачей и поддержкой кадровой частоты 120 к/с ожидается на CES 2018.

Источник: LG и The Verge