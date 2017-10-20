LG готовит к выпуску гарнитуру виртуальной реальности UltraGear

Во время проведения конференции Game Developer Conference, проходившей ранее в этом году, компания LG продемонстрировала свою новую гарнитуру виртуальной реальности под названием LG VR HMD (head mounted display). Теперь же, благодаря сведениям о зарегистрированной торговой марке, можно утверждать, что новинка поступит на рынок под названием LG UltraGear.

Устройство потребует подключения к компьютеру. Оно использует технологию отслеживания движений Valve SteamVR. Дизайн гарнитуры позволит поднимать переднюю панель, если пользователь захочет сделать перерыв. Прототип гаджета включал два 3,64-дюймовых OLED дисплея с разрешением 1440×1280 точек и частотой обновления 90 Гц. Технические характеристики коммерческой версии пока не уточняются. Однако, по предварительным данным, устройство можно будет использовать и для приложений дополненной реальности. В прототипе на лицевой панели были доступны два отверстия для установки камер.

На конференции Game Developer Conference представители LG заявляли, что будут прислушиваться к отзывам разработчиков, чтобы усовершенствовать свою гарнитуру виртуальной реальности. Точные сроки начала продаж и цена LG UltraGear пока не сообщаются. Скорее всего, устройство будет представлено во время проведения выставки CES 2018 в январе следующего года.

Источник: letsgodigital