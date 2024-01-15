LG открыла первый завод по производству зарядных устройств для электромобилей в США

LG открыла свой первый завод по производству зарядных устройств для электромобилей в США в Форт-Уорте, штат Техас, способный производить 10 000 единиц в год.

Компания уже начала собирать там домашние зарядные устройства мощностью 11 кВт, а в первой половине 2024 г. начнет производить быстрые зарядные устройства мощностью 175 кВт. В планах компании – производство сверхбыстрых зарядных устройств мощностью 350 кВт, предназначенных для «коммерческих клиентов и перевозок на дальние расстояния», сообщает Engadget.

Корейская компания выбрала Техас, поскольку имеет там мощности по производству аккумуляторов, а также потому, что штат предлагает «прекрасные логистические и транспортные сети и является домом для основных операций компаний в разных отраслях, начиная от производства автомобилей и заканчивая финансами» (GM, Toyota и Tesla имеют заводы по сборке автомобилей в этом штате).

LG намерена развивать свой бизнес по производству зарядных устройств для электромобилей в Азии и Европе. Компания вместе с двумя партнерами вступила в игру всего два года назад, приобретя южнокорейский бизнес по производству зарядных устройств для электромобилей под названием AppleMango (впоследствии переименованный в HiEV).

LG тогда заявила, что это приобретение позволит ей «создать синергию» с ее бизнесом по производству аккумуляторов для электромобилей, а также с такими продуктами, как системы хранения энергии и энергоменеджмента. Компания также может использовать свой опыт в производстве дисплеев, сочетая зарядные устройства с «прочными, пыле- и водонепроницаемыми» внешними цифровыми экранами.

Этот шаг также позволит LG извлечь выгоду из стремления США построить больше общественных зарядных устройств для электромобилей. По данным Объединенного офиса энергетики и транспорта, в настоящее время в стране насчитывается 169 741 зарядный порт (или быстрый заряд постоянного тока, или уровень 2) на 65 113 станциях. Однако администрация Байдена хочет иметь не менее 500 000 общественных зарядных устройств до 2030 года.