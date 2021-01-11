Новости
LG показала на CES 2021 свой первый игровой монитор с поддержкой HDMI 2.1

LG показала на CES 2021 свой первый игровой монитор с поддержкой HDMI 2.1

LG показала на CES 2021 свой первый игровой монитор с поддержкой HDMI 2.1


Компания LG заявила о выходе своего нового игрового монитора 27GP950 UltraGear. Новинка демонстрируется на выставке CES 2021. Это первое устройство в модельном ряду производителя, оснащённое интерфейсом HDMI 2.1.

Игровой монитор LG 27GP950 UltraGear имеет диагональ экрана 27 дюймов, поддерживает разрешение 4K (3840×2160 точек) и частоту обновления до 160 Гц. Устройство выполнено на базе панели Nano IPS и поддерживает Vesa DisplayHDR 600. Фактически, новинку можно назвать обновлением предыдущей модели 27GN950-B, которая тоже обладает разрешением 4K, но поддерживает частоту обновления 144 Гц. В данном же случае в результате добавления интерфейса HDMI 2.1 удалось повысить поддержку частоты обновления до 160 Гц при разгоне.

LG показала на CES 2021 свой первый игровой монитор с поддержкой HDMI 2.1 – 27GP950 UltraGear

Официальный анонс монитора LG 27GP950 UltraGear ещё не состоялся, так что некоторые его характеристики остаются необъявленными. Известно лишь, что он поддерживает VRR (variable refresh rate) и обеспечивает время отклика при переключении между градациями серого всего 1 мс. Цена и сроки продаж пока не сообщатся.

Источник: videocardz

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить