LG показала на CES 2021 свой первый игровой монитор с поддержкой HDMI 2.1

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Компания LG заявила о выходе своего нового игрового монитора 27GP950 UltraGear. Новинка демонстрируется на выставке CES 2021. Это первое устройство в модельном ряду производителя, оснащённое интерфейсом HDMI 2.1.

Игровой монитор LG 27GP950 UltraGear имеет диагональ экрана 27 дюймов, поддерживает разрешение 4K (3840×2160 точек) и частоту обновления до 160 Гц. Устройство выполнено на базе панели Nano IPS и поддерживает Vesa DisplayHDR 600. Фактически, новинку можно назвать обновлением предыдущей модели 27GN950-B, которая тоже обладает разрешением 4K, но поддерживает частоту обновления 144 Гц. В данном же случае в результате добавления интерфейса HDMI 2.1 удалось повысить поддержку частоты обновления до 160 Гц при разгоне.

Официальный анонс монитора LG 27GP950 UltraGear ещё не состоялся, так что некоторые его характеристики остаются необъявленными. Известно лишь, что он поддерживает VRR (variable refresh rate) и обеспечивает время отклика при переключении между градациями серого всего 1 мс. Цена и сроки продаж пока не сообщатся.

Источник: videocardz