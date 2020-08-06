LG показала свои гибкие и сворачиваемые дисплеи

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Во время проведения конференции SID (Society for Information Display) 2020 компания LG продемонстрировала свои новые разработки в сферах гибких и сворачиваемых дисплеев. С учётом современных реалий, мероприятие проводилось в олнайн-формате.

В рамках направления Unlimited Design Freedom Zone компания LG предлагает большой 65-дюймовый телевизор, экран которого в случае необходимости разворачивается из верхней части основного корпуса. Когда телевизор не нужен, экран снова сворачивается внутрь.

LG также разработала более компактную версию сворачиваемого дисплея. 12-дюймовая панель может использоваться в составе автомобильных информационно-развлекательных систем и настольных дисплеев.

Ещё компания продемонстрировала прозрачные сенсорные экраны. Такие устройства можно применять в широком перечне решений – от шкафов-чехлов до умных зеркал и окон.

Наконец, ещё одной новинкой LG, показанной на SID 2020, стал 13,3-дюймовый сгибаемый OLED дисплей, который может использоваться для трансформации большого планшета в ноутбук.

LG пока не сообщает, когда можно ожидать появления на рынке коммерческих продуктов на базе данных дисплеев.

Источник: phonearena