LG представила новые наушники из линейки Tone Free

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Несмотря на то, что LG покинула рынок смартфонов, компания все еще заинтересована в выпуске различных аксессуаров, в частности беспроводных наушников. Линейка Tone Free обзавелась новыми моделями: FP5, FP8 и FP9.

Все три устройства имеют поддержку системы активного шумоподавления с режимом Ambient Mode, могут одновременно подключаться к нескольким источникам звука и имеют защиту от влаги согласно рейтинга IPX4. Старшие модели FP8 и FP9 получили зарядный кейс с функцией УФ-излучения для очищения наушников от бактерий во время зарядки.

За настройку звука в наушниках отвечают специалисты из Meridian Audio. Технология 3D Sound Stage должна обеспечивать пользователя более реалистичным и объемным звучанием. Топовая модель FP9 позволяет использовать свой кейс в качестве Bluetooth-трансмиттера. Это пригодится, если источник звука не имеет Bluetooth модуля. В таком случае можно подсоединить к нему кейс посредством кабеля AUX — USB-C и передавать таким образом звук в наушники.

Что касается времени автономной работы, младшая модель FP5 предлагает до 8 часов воспроизведения музыки от одного заряда (без ANC), а вместе с кейсом — до 22 часов. Модели FP8 и FP9 обеспечивают до 10 часов автономности (без ANC) и до 24 часов вместе с кейсом. Зарядный кейс модели FP8 поддерживает также беспроводную зарядку.

Новинки поступят в продажу на некоторых рынках уже в этом месяце. Стоимость пока не раскрывается.

Источник: LG