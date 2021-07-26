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LG представила новые наушники из линейки Tone Free

LG представила новые наушники из линейки Tone Free

LG представила новые наушники из линейки Tone Free


Несмотря на то, что LG покинула рынок смартфонов, компания все еще заинтересована в выпуске различных аксессуаров, в частности беспроводных наушников. Линейка Tone Free обзавелась новыми моделями: FP5, FP8 и FP9.

Все три устройства имеют поддержку системы активного шумоподавления с режимом Ambient Mode, могут одновременно подключаться к нескольким источникам звука и имеют защиту от влаги согласно рейтинга IPX4. Старшие модели FP8 и FP9 получили зарядный кейс с функцией УФ-излучения для очищения наушников от бактерий во время зарядки.

LG представила новые наушники из линейки Tone Free

За настройку звука в наушниках отвечают специалисты из Meridian Audio. Технология 3D Sound Stage должна обеспечивать пользователя более реалистичным и объемным звучанием. Топовая модель FP9 позволяет использовать свой кейс в качестве Bluetooth-трансмиттера. Это пригодится, если источник звука не имеет Bluetooth модуля. В таком случае можно подсоединить к нему кейс посредством кабеля AUX — USB-C и передавать таким образом звук в наушники.

Что касается времени автономной работы, младшая модель FP5 предлагает до 8 часов воспроизведения музыки от одного заряда (без ANC), а вместе с кейсом — до 22 часов. Модели FP8 и FP9 обеспечивают до 10 часов автономности (без ANC) и до 24 часов вместе с кейсом. Зарядный кейс модели FP8 поддерживает также беспроводную зарядку.

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Новинки поступят в продажу на некоторых рынках уже в этом месяце. Стоимость пока не раскрывается.

Источник: LG

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