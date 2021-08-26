LG провела успішну тестову передачу і прийом даних в 6G ТГц діапазоні на відстань 100 метрів





Компанія LG Electronics успішно продемонструвала передачу і прийом даних в 6G терагерцевому (ТГц) діапазоні по бездротовій мережі на відстані більше 100 метрів на відкритому повітрі. Ця віха була пройдена в співробітництві з Fraunhofer-Gesellschaft, найбільшої в Європі лабораторією прикладних досліджень в форматі передачі даних між Інститутом Фраунгофера Генріха Герца (HHI) і Берлінським технологічним інститутом в Німеччині.

Оскільки 6G THz має малий діапазон і втрачає потужність під час передачі і прийому між антенами, однією з найбільших завдань у розвитку бездротового 6G була потреба в посиленні потужності для генерації стабільного сигналу на надширокосмугових частотах. Підсилювач потужності, розроблений LG, Fraunhofer HHI і Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF), мав вирішальне значення для успіху в останньому випробуванні.

Підсилювач потужності здатний генерувати стабільний вихідний сигнал до 15 дБм в діапазоні частот від 155 до 175 ГГц. LG також успішно продемонструвала технологію адаптивного формування променя, що змінює напрямок сигналу відповідно до змін каналу і положення приймача, а також перемикання антен з високим коефіцієнтом посилення, яке об’єднує вихідні сигнали декількох підсилювачів потужності і передає їх на певні антени.

З урахуванням глобальної стандартизації, націленої на 2025 рік і комерціалізації, протягом чотирьох років після цього мережі 6G зможуть підтримувати більш високу швидкість бездротової передачі і зв’язку з низькою затримкою і високою надійністю. 6G стане ключовим компонентом «Ambient Internet of Everything», нової технології, спрямованої на поліпшення умов життя і бізнесу, роблячи їх більш чутливими, адаптивними, автономними і персоналізованими відповідно до потреб споживачів за рахунок розпізнавання присутності людей і їх переваг.

Зазначимо, що у 2019 компанія LG створила Дослідницький центр LG-KAIST 6G в партнерстві з Корейським передовим інститутом науки і технологій. Раніше LG і KAIST залучили Keysight Technologies Inc., глобального виробника устаткування для тестування і вимірювання бездротового зв’язку, з метою вивести співробітництво на новий рівень. У червні компанія LG була обрана головою Applications Working Group (WebApps WG) згідно з додатками Альянсу Next G Alliance, галузевої ініціативи Альянсу рішень для телекомунікаційної галузі (ATIS), спрямованої на просування лідерства мобільних технологій в 6G протягом наступного десятиліття в Північній Америці.

Джерело: LG Electronics