LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»

LG привезла на выставку CES в Лас-Вегасе OLED T – то, что компания называет первым беспроводным прозрачным (transparent) OLED-телевизором с разрешением 4K и технологией беспроводной передачи аудио и видео. Устройство также имеет контрастный экран, что сворачивается в коробку у основания, которую можно приподнять или опустить нажатием на нижнюю часть.

OLED T работает на базе нового процессора LG Alpha 11 AI, что в четыре раза превышает производительность чипа предыдущего поколения, сообщает Engadget. Дополнительная мощность обеспечивает на 70% большую графическую производительность и на 30% более высокую скорость обработки данных. Модель OLED T работает с технологией Zero Connect Box, дебютировавшей на прошлогоднем M3 OLED, передающей видео и аудио беспроводным способом на телевизор. Пользователи будут подключать устройства и игровые консоли к этой приставке, а не к телевизору.

В основе OLED T размещены динамики, а также некоторые другие компоненты. Также есть подсветка, но ее можно включить, чтобы получить полностью прозрачный вид. LG заявляет, что телевизор будет доступен в автономном, пристенном и настенном вариантах.

Фотогалерея — The Verge.