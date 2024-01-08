Новости CES 2024 08.01.2024 в 13:14 comment views icon

LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»

LG привезла на выставку CES в Лас-Вегасе OLED T – то, что компания называет первым беспроводным прозрачным (transparent) OLED-телевизором с разрешением 4K и технологией беспроводной передачи аудио и видео. Устройство также имеет контрастный экран, что сворачивается в коробку у основания, которую можно приподнять или опустить нажатием на нижнюю часть.

OLED T работает на базе нового процессора LG Alpha 11 AI, что в четыре раза превышает производительность чипа предыдущего поколения, сообщает Engadget. Дополнительная мощность обеспечивает на 70% большую графическую производительность и на 30% более высокую скорость обработки данных. Модель OLED T работает с технологией Zero Connect Box, дебютировавшей на прошлогоднем M3 OLED, передающей видео и аудио беспроводным способом на телевизор. Пользователи будут подключать устройства и игровые консоли к этой приставке, а не к телевизору.

LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»

В основе OLED T размещены динамики, а также некоторые другие компоненты. Также есть подсветка, но ее можно включить, чтобы получить полностью прозрачный вид. LG заявляет, что телевизор будет доступен в автономном, пристенном и настенном вариантах.

1LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»1LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»LG привезла на CES 2024 «первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор без проводов»11

Фотогалерея — The Verge.

LG анонсировала «первый беспроводной» 97-дюймовый OLED-телевизор за $35 тыс. — в нагрузку идет приставка для подключения USB, HDMI и прочего

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Technical Support (Casgate) Overonix Technologies

Frontend developer (React) Go Interactive

Back-End Engineer (Python) Go Interactive

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Винні шафи зберігають смак і аромат вина. Вони мають систему потоку повітря і окремі температурні зони
Як працює сучасний беттинг і чому це безпечно. VBET Україна розвінчує міфи про ставки на спорт
Великий об’єм, дві двері та маса функцій. Що таке холодильники Side-by-Side і кому вони підійдуть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить