LG разрабатывает раздвижные двери из прозрачных OLED-дисплеев





Компания LG объявила о заключении партнёрского соглашения со шведским производителем Assa Abloy Entrance Systems. Компании совместными усилиями займутся разработкой автоматических раздвижных дверей со встроенными прозрачными OLED-дисплеями. Такие двери будут ориентированы на корпоративный сегмент. Как отмечает LG, они смогут приветствовать клиентов, общаться с сотрудниками или показывать рекламу.

Компания LG уже на протяжении нескольких лет демонстрирует свои прозрачные дисплеи, а в начале прошлого года представила ряд прозрачных вывесок. В последнее время компания уже начала внедрять подобные панели в реальные условия эксплуатации. В августе LG объявила, что её дисплеи используются в окнах вагонов метро в Пекине и Шэньчжэне в Китае, а в прозрачных OLED-телевизорах Panasonic и Xiaomi используются панели LG.

Анонс LG пока не содержит сведений о том, когда такие раздвижные двери с прозрачными OLED-панелями могут стать доступными для бизнеса.

Источник: The Verge