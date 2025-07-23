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Новости Технологии 23.07.2025 comment views icon

LG Smart Monitor Swing 32″ 4K — мониторы шагают по миру на ножке с колесами

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Олексій Єрін

Автор новостей

LG Smart Monitor Swing 32″ 4K — мониторы шагают по миру на ножке с колесами

LG представила сенсорный 32″ 4K-монитор со встроенной подставкой на колёсах. Он имеет довольно качественную IPS-панель и много автономных функций.

LG Electronics USA объявила о начале продаж в США новаторского монитора LG Smart Monitor Swing (модель 32U889SA). Он уже успел получить награду CES 2025 Innovation Award.

Новинка продолжит развивать идеи, заложенные ранее в фирменные концепции LG — StanbyME и StanbyME Go. Последние позволяют использовать обычный монитор как развлекательную или же рабочую мобильную платформу с функциями смартмонитора, телевизора и планшета в компактном корпусе.

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Основные характеристики монитора следующие: 31,5″ IPS-панель с разрешением 4K, углами обзора 178°/178° и частотой обновления 60 Гц. Скорость матрицы — 5 мс (GTG), соотношение контраста — 1000:1. Типичная яркость заявлена на уровне 350 кд/м², а охват цветового пространства DCI-P3 составляет 95%.

Благодаря встроенной операционной системе WebOS и сенсорной панели, управлять устройством можно без подключения к ПК. В прошивке доступны популярные стриминговые сервисы, офисные приложения, управление умным домом и прочее. Также есть поддержка функции Remote PC, через которую можно подключиться к другому физическому или же облачному ПК. Для видеозвонков и просмотра контента на борту есть встроенные стереодинамики. А из внешних портов в ТТХ указаны 2xHDMI и 3xUSB Type-C с поддержкой Power Delivery до 65 Вт.

LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами
WebOS / LG

Главной фишкой монитора является его подставка. Она имеет внушительную высоту и несколько шарнирных соединений для позиционирования. Это позволяет крутить экран буквально во всех возможных направлениях и даже использовать его как обычный стол (table mode). Снизу конструкция имеет пять колёсиков для удобного перемещения и вращение вокруг оси на 360°. Блок питания скрыт в основание платформы, что делает ее вид более аккуратным.

LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами
Подставка с колесиками / LG

Габариты монитора: 727,4 × 420 × 1312,3 мм с подставкой и 727,4 × 27,8 × 437,4 мм без нее. Что же касается веса, то это 21,2 и 6,1 кг соответственно. Монитор сейчас доступен для предварительного заказа на LG.com, а его рекомендованная розничная стоимость составляет $1 299,99.

Источник: Techpowerup

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