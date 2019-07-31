LG выпустила обновлённый монитор UltraFine 5K Display с поддержкой iPad Pro





Компания LG анонсировала выпуск обновлённой версии своего монитора UltraFine 5K Display, который Apple позиционирует в качестве лучшего выбора для ноутбуков MacBook Pro. Эта модель была выведена из продажи несколько месяцев назад, а теперь потребителям будет доступна улучшенная модификация.

Новая версия по-прежнему имеет диагональ 27 дюймов и, как видно из названия, поддерживает разрешение 5K. Вместе с тем, в новинке увеличена передаваемая мощность до 94 Вт. В устройстве доступны интерфейсы подключения USB-C и Thunderbolt 3. Таким образом, новый монитор может использоваться совместно с планшетами iPad Pro модельного ряда 2018 года при подключении через порт USB-C. Правда, пока не уточняется, какое при этом будет поддерживаться разрешение.

В остальном характеристики внешнего монитора LG UltraFine 5K Display не претерпели заметных изменений по сравнению с предшественником. Новинка уже доступна для покупки в магазинах и на сайте Apple по цене $1299.

Источник: The Verge