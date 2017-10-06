Libratone выпустила две модели наушников, сертифицированных по программе Made for Google

Одновременно с анонсом множества аппаратных новинок Google представила программу Made For Google для сторонних производителей различных аксессуаров и назвала имена первых 25 партнеров. И вот сейчас производитель аудиоустройств Libratone представил две новые модели наушников, имеющие сертификат Made for Google. То есть, эти устройства соответствуют всем стандартам качества Google.

Первая модель называется Libratone Q Adapt USB-C. Это проводные внутриканальные наушники, которые, как можно догадаться по названию, рассчитаны на подключение к разъему USB-C. То есть, они как раз подходят для использования с последними смартфонами Google Pixel 2 и Pixel XL 2, а также другими моделями, в которых разъемом для звука выступает USB-C.

Наушники Libratone Q Adapt USB-C не боятся пота и наделены фирменной функцией адаптивного шумоподавления. Кроме того, они располагают блоком с четырьмя клавишами для управления воспроизведением музыки и приема или совершения звонков.

Кабель наушников имеет длину 1,2 м. Масса устройства равна 19,8 г. В комплект поставки входит кейс для переноски и шесть пар амбушюр разных размеров (по две пары S/M/L).

Вторая модель называется Libratone Q Adapt Wireless On-Ear. Это уже накладные наушники закрытого типа. Они могут сопрягаться со смартфонами Pixel 2 посредством беспроводного интерфейса Bluetooth, причем без какой-либо настройки.

В Libratone Q Adapt Wireless On-Ear установлены 40-миллиметровые излучатели. Здесь также есть система шумоподавления. Еще одной интересной чертой Q Adapt Wireless On-Ear является наличие специального датчика, который автоматически приостанавливает воспроизведение, стоит только пользователю снять наушники.

Наушники Libratone Q Adapt Wireless On-Ear поддерживают беспроводное подключение Bluetooth 4.1 и кодек aptX. По словам производителя, без подзарядки наушники могут работать до 20 часов. Возможно проводное подключение, но нужно будет использовать тот самый 20-долларовый переходник с USB-C на разъем 3,5 мм. Масса новых наушников равна 200 г.

Обе модели будут предложены в двух цветах корпуса (Cloudy White и Stormy Black) и поступят в продажу в Европе 1 ноября. Проводные Q Adapt USB-C оценены в $150, а за беспроводные Q Adapt On-ear просят $250.

Источник: Google Store (1 и 2)