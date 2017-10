За переходник для наушников с разъемом 3,5 мм Google просит целых $20. У Apple он стоит более чем вдвое дешевле

Как известно, смартфоны Google Pixel второго поколения лишились разъема 3,5 мм и, подобно смартфонам Apple, поставляются в комплекте с адаптером для наушников с разъемом 3,5 мм. И тем, кто планирует использовать свои старые наушники с новеньким Pixel 2 лучше этот адаптер не терять, поскольку покупка нового будет стоить весьма дорого как для такого аксессуара. Говоря конкретнее, Google просит за адаптер целых $20.

the pixel 2 comes with a dongle, but if you lose it, that’s $20 bucks (apple’s cost $9) pic.twitter.com/KB7RQtTufH

— Sam Sheffer (@samsheffer) October 4, 2017