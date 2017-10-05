За переходник для наушников с разъемом 3,5 мм Google просит целых $20. У Apple он стоит более чем вдвое дешевле

Как известно, смартфоны Google Pixel второго поколения лишились разъема 3,5 мм и, подобно смартфонам Apple, поставляются в комплекте с адаптером для наушников с разъемом 3,5 мм. И тем, кто планирует использовать свои старые наушники с новеньким Pixel 2 лучше этот адаптер не терять, поскольку покупка нового будет стоить весьма дорого как для такого аксессуара. Говоря конкретнее, Google просит за адаптер целых $20.

the pixel 2 comes with a dongle, but if you lose it, that’s $20 bucks (apple’s cost $9) pic.twitter.com/KB7RQtTufH — Sam Sheffer (@samsheffer) October 4, 2017

И это как-то уж совсем… нехорошо. Поскольку даже Apple, которая известна своими «народными» ценами на различные аксессуары и адаптеры продает собственные переходники для наушников с разъемом 3,5 мм вдвое дешевле – по $9 за штуку.

Еще один пример: пока что единственным решением, позволяющим одновременно подключать к Pixel 2 наушники с 3,5-мм штекером и зарядное устройство, является адаптер Moshi USB-C to 3.5 mm Adapter/Charger стоимостью $45. В то же время аксессуар Belkin Lightning Audio + Charge RockStar для iPhone 7 с двумя разъемами Lightning для одновременной зарядки и прослушивания музыки стоит $35. В это сложно поверить, но Apple продает аналогичны аксессуары дешевле, чем Google. Да, на Amazon можно найти более дешевые адаптеры от продавцов с низким рейтингом, но это будет очень рисковая покупка во всех смыслах и повезет, если такой переходник вообще будет работать.

Впрочем, учитывая, что все больше производителей переходят на USB-C, вероятно, в ближайшее время на рынке появится больше различных переходников от проверенных продавцов по более низкой цене.

Вообще же, все это перенимание Google подходов Apple, включая запуск собственной программы сертификации сторонних аксессуаров, немного пугает.

Источник: The Verge