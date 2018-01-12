lifecell не оставляет попыток оспорить штраф АМКУ на 19,5 млн грн за обман с посекундной тарификацией

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Осенью прошлого года Антимонопольный комитет Украины выписал мобильному оператору lifecell штраф на 19,5 млн грн за выдачу поминутной тарификации за посекундную. И вот на этой неделе стало известно, что оператор подал апелляцию на это решение, которую Киевский апелляционный хозяйственный суд уже принял к рассмотрению.

Отметим, что это уже вторая попытка lifecell отметить решение АМКУ, суд первой инстанции оставил исковое заявление оператора без рассмотрения.

Напомним, суть конфликта состоит в формулировках о тарификации звонков в сети lifecell, вводящими абонентов в заблуждение. АМКУ считает, что оператор намеренно использовал запутанные формулировки, создавая иллюзию посекундной тарификации звонков, которая в действительности являлась поминутной. Этими действиями оператор, как считает регулятор, нарушил статью 15-1 закона Украины «Про захист від недобросовісної конкуренції» и заслуживает наказание в виде штрафа на 19,5 млн грн.

Отметим, что не только lifecell получил штраф по этому старому делу. Под занавес 2017 года по той же статье наказали «Киевстар», только на 21,3 млн грн.

Когда будет рассмотрена апелляция lifecell и планирует ли «Киевстар» подавать собственную жалобу, пока неизвестно.

Источник: liga.net