lifecell обновил сервис «Порівнятор» для сравнения всех тарифов крупнейших операторов мобильной связи

lifecell обновил сервис «Порівнятор», созданный для выбора тарифного плана среди предложений разных мобильных операторов. Теперь, чтобы подобрать для себя оптимальный по цене и наполнению пакет услуг, абоненты могут сравнить не только национальные, но и региональные предложения.

Услуга «Порівнятор» помогает украинцам сравнивать актуальные тарифные планы и их наполнение у трех крупнейших мобильных операторов Украины – lifecell, Киевстар и Vodafone Украина. Абонент может выбрать любую сумму, которую он готов платить за услуги мобильной связи и сравнить предложения всех операторов. Сервис позволяет узнать сколько минут и ГБ мобильного интернета пользователь будет получать за эту сумму в пределах пакетов услуг каждого оператора и на какой период.

Недавно в функционал «Порівнятор» были добавлены и региональные тарифные планы трех операторов мобильной связи. Если ввести название своего населенного пункта – сервис предложит не только национальные, но и тарифные предложения, действующие в выбранном регионе. Это увеличивает выбор для абонентов и позволяет выбирать наилучшее персонифицированное предложение — с максимальным наполнением по приемлемой цене.

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С момента запуска в 2020 году и до сих пор 740 тысяч абонентов воспользовалось «Порівнятором» для выбора оптимального тарифа. Ежедневно услугой в среднем пользуется 500 человек, а в некоторые периоды их количество достигает нескольких тысяч в день. К примеру, в день запуска услуги по всей Украине 2 апреля 2021 года наблюдался пик в 12 тысяч посетителей страницы.

За время существования услуги количество просмотров страниц сервиса уже превысило 2,7 млн ​​раз. Чаще всего услугой пользуются жители Киева, Львова и Харькова.

Воспользоваться «Порівнятором» может абонент любого украинского оператора по следующей ссылке.