lifecell став першим мобільним оператором, що підключився до Системи BankID НБУ





До Системи BankID НБУ підключився перший український мобільний оператор lifecell, повідомив Національний банк України. Тепер власники передплаченого зв’язку lifecell зможуть отримувати послуги ідентифікації користувача передплаченого зв’язку, зміни тарифного плану та переходу на контрактну форму обслуговування з використанням Системи BankID НБУ.

Тож для отримання цих послуг уже не має потреби йти до магазину lifecell з документами, що засвідчують особу. Для цього потрібно лише мати рахунок фізичної особи в банку, який є учасником Системи BankID НБУ. Такі послуги lifecell тепер доступні онлайн для клієнтів банків, підключених до Системи BankID НБУ. Їх перелік постійно розширюється, наразі підключений уже 31 банк. Понад 98% користувачів платіжних карток на українському ринку вже можуть скористатися віддаленою ідентифікацією за допомогою Системи BankID НБУ.

«Ми наполегливо працюємо для того, щоб активно розвивати Систему BankID НБУ та робити її корисною для кожного громадянина та українського бізнесу. Наша увага зосереджена на підключенні нових учасників, що дасть змогу ще більше розширити перелік дистанційних послуг, доступних населенню. Ми раді вітати в Системі BankID НБУ першого мобільного оператора – lifecell. Розраховуємо, що незабаром і інші мобільні оператори оцінять переваги Системи BankID НБУ», — зауважила Ольга Василєва, заступник директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

«lifecell активно впроваджує цифрові технології для того, щоб клієнтам було зручно користуватися будь-якими сервісами та послугами. Ми вдячні нашим партнерам із державного сектору, які розвивають цифрову екосистему України та допомагають спростити абонентам доступ до державних і приватних сервісів, забезпечуючи водночас їх безпеку. Реєстрація мобільного номера або перехід на контрактну форму обслуговування є на сьогодні найдієвішим захистом SIM-карти абонента від шахрайства. Сподіваємося, підвищення комфортності даних послуг сприятиме тому, що зросте і кількість українців, які ними користуватимуться», — зазначив Дмитро Дзябура, директор з продажів та відносин з клієнтами lifecell.

У свою чергу lifecell заохочує абонентів «юридично закріплювати» мобільні номери за своєю особою, адже реєстрація є найдієвішим методом для захисту SIM-карти від шахрайства. Саме тому всі номери, що обслуговуються на умовах передплати, після реєстрації отримують по 50 бонусів на бонусний рахунок, а також можливість підключення низки популярних тарифних планів за спеціальними цінами.

Джерело: НБУ, lifecell