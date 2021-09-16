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Мобільний оператор lifecell запускає послугу «Тарифна підписка», в межах якої абоненти зможуть отримати знижки при замовленні тарифних пакетів послуг наперед і гарантувати собі незмінність ціни на мобільний зв’язок.

Як зазначив оператор, «Тарифна підписка» — це нова послуга, що надає можливість оплатити 6 або 12 пакетів послуг наперед. Скориставшись нею, абонент може не перейматися датою чергового поповнення мобільного рахунку й отримати знижку на послуги мобільного зв’язку.

Що більшу кількість пакетів послуг замовляє абонент, то більшу вигоду отримує:

при замовленні 6 пакетів послуг абонент отримує 10% знижки на всі пакети;

послуг абонент отримує на всі пакети; при замовленні 12 пакетів послуг — 15% знижки.

Наразі послуга доступна для індивідуальних абонентів, що обслуговуються за такими тарифними планами: «Смарт Лайф 2020», «Вільний Лайф 2020», «Інтернет БЕЗМЕЖ 2020», «Просто Лайф 2020», «Вільний Лайф. Регіон 2020», «Просто Лайф. Регіон 2020», «Смарт Лайф. Регіон 2020», «Platinum Лайф 2020», «Інтернет Жара», «Хайп», «Смарт L», «Смарт M», «Лайфхак 2020», «Лайфхак 2019», «Лайфхак», «Жара GO», «Жара GO Plus», «4 БЕЗЛІМІТИ 2019», «4 БЕЗЛІМІТИ Плюс». Діджитал-оператор планує розширити цей перелік.

Скористатися послугою «Тарифна підписка» можуть активні та нові абоненти lifecell. Послуга доступна за наявності на рахунку достатньої суми (вартість 6 або 12 тарифних пакетів послуг зі знижкою) і сплаченого пакету послуг на 4 тижні згідно з активним тарифом.

Замовити послугу «Тарифна підписка» можна за коротким номером * 490 #, детальніше дізнатися про неї можна за наступним посиланням.

Навесні lifecell запустив новий тариф «Гнучкий Лайф», що підлаштовується під потреби абонента (5 пакетів з 250 хв або 6 ГБ)

Джерело: lifecell