Мобільний оператор lifecell запустив новий тарифний план «Шкільний Лайф», який пропонує школярам безлімітне користування соцмережами, безлімітні дзвінки на номери lifecell та на два номери інших українських операторів.

Перевага нового тарифу ― безлімітні дзвінки на два обрані номери інших мобільних операторів, що надає школяру можливість необмеженого спілкування з батьками або друзями. Після використання 50 хвилин на день на обрані номери (в сукупності), тривалість наступних дзвінків на будь-який з цих номерів не перевищуватиме трьох хвилин. Водночас кількість таких дзвінків не обмежується.

Кількість обраних номерів можна збільшити до п’яти: вартість такої послуги становитиме 25 грн на 4 тижні за кожний додатковий номер. Бути на зв’язку з усіма знайомими також допоможе безлімітний доступ до соцмереж і месенджерів.

Таким чином 4-тижневий пакет «Шкільний Лайф» послуг містить:

7 ГБ інтернету;

безліміт на дзвінки на номери lifecell;

безліміт на дзвінки на два обрані номери інших мобільних операторів;

безліміт на соціальні мережі (Facebook, Instagram, Twitter);

безліміт на спілкування у месенджерах BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber і WhatsApp.

Тарифний план «Шкільний Лайф» орієнтований на шкільну аудиторію і доступний для підключення всім новим абонентам. Щоб підключитися до тарифу, абонентам потрібно придбати стартовий пакет «Шкільний Лайф» і активувати SIM-карту, для цього необхідно зателефонувати на будь-який номер або відвідати будь-яку інтернет-сторінку.

Пакет послуг «Шкільний Лайф» коштує 75 грн/4 тижні, ознайомитися з повною інформацією можна на сайті оператора за наступним посиланням.

Зазначимо, що на початку вересня lifecell запустив послугу «Тарифна підписка», що дозволяє оплатити наперед та зі знижкою 6 або 12 пакетів послуг.

Джерело: lifecell