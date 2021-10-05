lifecell запустив новий тариф «Шкільний Лайф» — 7 ГБ інтернету, безліміт на соцмережі, месенджери та два номери інших операторів за 75 грн
Мобільний оператор lifecell запустив новий тарифний план «Шкільний Лайф», який пропонує школярам безлімітне користування соцмережами, безлімітні дзвінки на номери lifecell та на два номери інших українських операторів.
Перевага нового тарифу ― безлімітні дзвінки на два обрані номери інших мобільних операторів, що надає школяру можливість необмеженого спілкування з батьками або друзями. Після використання 50 хвилин на день на обрані номери (в сукупності), тривалість наступних дзвінків на будь-який з цих номерів не перевищуватиме трьох хвилин. Водночас кількість таких дзвінків не обмежується.
Кількість обраних номерів можна збільшити до п’яти: вартість такої послуги становитиме 25 грн на 4 тижні за кожний додатковий номер. Бути на зв’язку з усіма знайомими також допоможе безлімітний доступ до соцмереж і месенджерів.
Таким чином 4-тижневий пакет «Шкільний Лайф» послуг містить:
- 7 ГБ інтернету;
- безліміт на дзвінки на номери lifecell;
- безліміт на дзвінки на два обрані номери інших мобільних операторів;
- безліміт на соціальні мережі (Facebook, Instagram, Twitter);
- безліміт на спілкування у месенджерах BiP, Facebook, Skype, Telegram, Viber і WhatsApp.
Тарифний план «Шкільний Лайф» орієнтований на шкільну аудиторію і доступний для підключення всім новим абонентам. Щоб підключитися до тарифу, абонентам потрібно придбати стартовий пакет «Шкільний Лайф» і активувати SIM-карту, для цього необхідно зателефонувати на будь-який номер або відвідати будь-яку інтернет-сторінку.
Пакет послуг «Шкільний Лайф» коштує 75 грн/4 тижні, ознайомитися з повною інформацією можна на сайті оператора за наступним посиланням.
Зазначимо, що на початку вересня lifecell запустив послугу «Тарифна підписка», що дозволяє оплатити наперед та зі знижкою 6 або 12 пакетів послуг.
Джерело: lifecell