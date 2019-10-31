Linksys Velop WiFi 6 — Mesh-система с поддержкой стандарта Wi-Fi 6





Linksys анонсировала свою первую систему Wi-Fi Mesh с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6, который оптимизирован для большего количества подключенных к интернету устройств. Система Velop WiFi 6 доступна в двух вариантах: в виде отдельного маршрутизатора за $399 либо в качестве комплекта из двух модулей за $699. По словам компании, площадь покрытия каждого из них составляет примерно 280 м², максимальное количество одновременно подключенных устройств – более 50.

Роутер Linksys Velop WiFi 6 оборудован четырьмя портами Gigabit Ethernet (плюс один WAN). Предусмотрен также порт USB 3.0 Type-A для подключения накопителей. Внутри устройство оснащено четырехъядерным процессором с частотой 2,2 ГГц, обеспечивающим максимальную скорость соединения 5,3 Гбит/с. Производитель заявляет, что его система в четыре раза быстрее, чем предыдущее поколение Velop.

Linksys представила новую Mesh-система спустя пару месяцев после того, как его основной конкурент Netgear анонсировал аналогичное обновление своей линейки маршрутизаторов Orbi с поддержкой Wi-Fi 6 для создания бесшовной Wi-Fi сети. Orbi также стоит $699 за комплект из двух модулей, но эта система может одновременно работать с более чем 100 подключенными устройствами.

Источник: The Verge