Новости Military Tech 23.09.2025 comment views icon

Lockheed Martin показала "секретный" дрон Vectis для сопровождения истребителей

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Lockheed Martin показала "секретний" дрон Vectis для супроводження винищувачів

Американский оборонный концерн Lockheed Martin представил новый дрон-невидимку Vectis для сопровождения истребителей F-35 Lightning II.

Дрон создавался на предприятии Lockheed Martin Skunk Works, которое регулярно выпускает сверхсекретную оборонную продукцию. Завод Skunk Works уже выпустил P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, A-12 Oxcart, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk и X-59 QueSST, а также большое количество экспериментальных летательных аппаратов.

Беспилотник Vectis относится к категории 5. Минобороны США определяет его как дрон со взлетной массой более 600 кг, способный подниматься на высоту более 5,5 км. Скорость, которую способен развивать Vectis, не указывается.

В Lockheed Martin отмечают, что по размерам Vectis меньше истребителя F-16, однако больше дрона-ракеты Common Multi-Mission Truck. Таким образом, вероятно, длина нового беспилотника составляет от 2,4 до 15 метров.

Vectis оснащен модифицированным треугольным крылом, имеет выступы вдоль носовой части, а воздухозаборники установлены в верхней части. Ключевой особенностью этого дрона является его малозаметность. Точные скорость и дальность полета не указаны, однако беспилотник должен быть достаточно скоростным, чтобы действовать вместе с F-35.

В Lockheed Martin подчеркивают, что Vectis представляет собой высокоскоростную платформу, предназначенную для выполнения широкого спектра задач, среди которых нанесение высокоточных ударов, разведка, наблюдение, рекогносцировка, ведение радиоэлектронной борьбы, наступательные и оборонительные задачи в составе ПВО. Автономные системы позволяют беспилотнику действовать самостоятельно и в составе команды с человеком-пилотом или другими платформами.

Скорее всего Lockheed Martin планирует выпустить Vectis на рынок после начала серийного производства. В связи с этим дрон использует открытую архитектуру и общие системы управления, что упрощает модернизацию и позволяет избежать зависимости от какого-то одного поставщика компонентов.

«Vectis — это вершина нашего опыта в области интеграции сложных систем, разработки перспективных истребителей и обеспечения автономности. Мы не просто создаем новую платформу — мы создаем новую парадигму для военно-воздушных сил, основанную на высокопроизводительной платформе для гибких беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул вице-президент и гендиректор Lockheed Martin Skunk Works О. Джей Санчес.

Источник: NewAtlas

Популярные новости

arrow left
arrow right
Пилот F-35 ВВС США почти час впустую разговаривал с техподдержкой Lockheed — самолет разбился
Аниме от Кодзимы: трейлер Death Stranding Mosquito показывает странные щупальца, захватывающие разум
ИИ создает жизнь: искусственные вирусы уничтожают вредные бактерии
Xiaomi 17: официальные изображения и видео всей линейки раскрывают две главных интриги
Патч 1.6 в S.T.A.L.K.E.R. 2 добавит новую механику прицеливания для "ночных операций"
OpenAI запускает дополнительные "платные" функции для ChatGPT
Флагман Vivo X300 во всей красе: официальные изображения и характеристики
Samsung Galaxy S26 Ultra получит встроенный дисплей конфиденциальности, который "отобьет" взгляды посторонних от смартфона
Новые алгоритмы обработки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3: обзор двух моделей Phantom Ultimate от Devialet
С iPhone, но без Wi-Fi: владельцам iPhone 17 ограничивают доступ к интернету при сопряжении с Apple Watch
"Это будет безумно": Кодзима показал первый трейлер хоррора OD с таинственным ритуалом
Мрачное будущее: встречайте съедобный пластик, произведенный черными грибками из мусора
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить