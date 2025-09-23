Lockheed Martin показала "секретный" дрон Vectis для сопровождения истребителей

Американский оборонный концерн Lockheed Martin представил новый дрон-невидимку Vectis для сопровождения истребителей F-35 Lightning II.

Дрон создавался на предприятии Lockheed Martin Skunk Works, которое регулярно выпускает сверхсекретную оборонную продукцию. Завод Skunk Works уже выпустил P-80 Shooting Star, F-104 Starfighter, U-2 Dragon Lady, A-12 Oxcart, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk и X-59 QueSST, а также большое количество экспериментальных летательных аппаратов.

Беспилотник Vectis относится к категории 5. Минобороны США определяет его как дрон со взлетной массой более 600 кг, способный подниматься на высоту более 5,5 км. Скорость, которую способен развивать Vectis, не указывается.

В Lockheed Martin отмечают, что по размерам Vectis меньше истребителя F-16, однако больше дрона-ракеты Common Multi-Mission Truck. Таким образом, вероятно, длина нового беспилотника составляет от 2,4 до 15 метров.

Vectis оснащен модифицированным треугольным крылом, имеет выступы вдоль носовой части, а воздухозаборники установлены в верхней части. Ключевой особенностью этого дрона является его малозаметность. Точные скорость и дальность полета не указаны, однако беспилотник должен быть достаточно скоростным, чтобы действовать вместе с F-35.

В Lockheed Martin подчеркивают, что Vectis представляет собой высокоскоростную платформу, предназначенную для выполнения широкого спектра задач, среди которых нанесение высокоточных ударов, разведка, наблюдение, рекогносцировка, ведение радиоэлектронной борьбы, наступательные и оборонительные задачи в составе ПВО. Автономные системы позволяют беспилотнику действовать самостоятельно и в составе команды с человеком-пилотом или другими платформами.

Скорее всего Lockheed Martin планирует выпустить Vectis на рынок после начала серийного производства. В связи с этим дрон использует открытую архитектуру и общие системы управления, что упрощает модернизацию и позволяет избежать зависимости от какого-то одного поставщика компонентов.

«Vectis — это вершина нашего опыта в области интеграции сложных систем, разработки перспективных истребителей и обеспечения автономности. Мы не просто создаем новую платформу — мы создаем новую парадигму для военно-воздушных сил, основанную на высокопроизводительной платформе для гибких беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул вице-президент и гендиректор Lockheed Martin Skunk Works О. Джей Санчес.

Источник: NewAtlas