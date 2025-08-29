Пентагон тестирует микроволнового убийцу роев дронов

Американские военные испытывают микроволновое оружие для противодействия роям дронов.

Военный подрядчик, компания Epirus презентовала сверхмощное микроволновое оружие «Леонидас» в лагере Аттербери. В течение двух часов за демонстрацией наблюдали американские военные и представители союзников США в Тихоокеанском регионе.

В момент кульминации системе «Леонидас» удалось сразу обезвредить 49 дронов. По словам гендиректора Epirus Энди Лоури, эта технология найдет применение не только в военной сфере, а также на стадионах, в портах и аэропортах.

Сейчас дроны повсеместно используются в различных зонах боевых действий. В развязанной Россией преступной войне против Украины дроны стали одним из ключевых элементов как системы обороны, так и наступательных и контрнаступательных действий, а также стратегических ударов по тыловым районам врага. В Красном море хуситы используют беспилотные катера и дроны для ударов по грузовым судам и Израилю.

Иран также атакует американские базы на Ближнем Востоке с помощью дронов. Это беспокоит американских военных стратегов, поскольку рои дронов могут легко атаковать военные базы США в Тихом океане и разрушить стратегическую оборону за считанные часы.

Существующие способы противодействия дронам все еще не настолько эффективны, поскольку использование ракет против беспилотников обходится слишком дорого, а лазеры могут отслеживать и поражать только одну цель за раз. Беспилотники-перехватчики также способны контролировать лишь ограниченное количество целей. Даже системы РЭБ оказываются уже не такими эффективными по мере того, как дроны получают возможность автономной работы без использования GPS или радиосвязи.

Инновационная система «Леонидас» испускает невидимые энергетические волны, которые поражают электронику внутри беспилотников. В контроллере возникает короткое замыкание, плата перегорает, а дрон выходит из строя.

Установка представляет собой металлическую пластину размером с гаражные ворота, установленную на прицепе. Позади панели размещаются десятки усилителей из нитрида галлия. Программное обеспечение управляет антенной решеткой, точно формируя и направляя микроволновый луч. Вместо того, чтобы физически поворачивать башню, система может переключаться между целями или охватывать сразу несколько.

Инженеры из штаб-квартиры Epirus в Торрансе, на территории Калифорнии, испытывают технологию в камерах с пенопластовой подложкой. Они подвергают дроны воздействию электрического тока в контролируемых условиях.

«Иногда, если мы поворачиваем дрон на 90°, первым выходит из строя другой двигатель. Микроволны проникают внутрь независимо от угла. Даже медная защита не спасет дрон, когда антенны, валы винтов и швы оставляют крошечные отверстия для утечки энергии», — объясняет старший системный инженер Тайлер Миллер.

Система «Леонидас» способна закрывать большое пространство радиусом около 60°, одновременно поражая сразу несколько беспилотников. В 2023 году Пентагон заключил контракт с Epirus на $66 млн долларов, а впоследствии — еще на $17 млн.

Установка «Леонидас» находится на испытательных полигонах, в частности, в рамках учебных стрельб на Филиппинах. Старшие офицеры армии США выражают уверенность в перспективах этой системы, однако признают, что еще предстоит многое сделать для интеграции этого оружия в более широкие системы защиты, которые включают датчики и кинетические средства поражения.

ВМФ США также заявили о собственной версии подобного оружия. Компания Epirus в рамках Управления военно-морских исследований разработала ExDECS (Экспедиционную систему направленной энергии противодействия рою), адаптированную для морской пехоты и морского боя.

Прототип, доставлен в Центр надводных боевых действий ВМС США в Дальгрени, в штате Вирджиния. Проводится испытание на противодействие различным угрозам: от беспилотников до надводных кораблей, начиненных взрывчаткой. В ходе испытаний на пирсе инженеры использовали микроволны для отключения подвесных двигателей беспилотных катеров, подобных тем, которые хуситы запускали в Красном море.

«Беспилотная война быстро меняет ход боя. Такие системы, как ExDECS, дают морским пехотинцам решающее преимущество, нейтрализуя несколько электронных угроз одновременно с помощью одной системы — то, что мы называем функцией «один ко многим»», — отмечает Энди Лоури.

Компании с венчурным капиталом, такие как Epirus и Anduril, предлагают системы в более сжатые сроки, привлекая частный капитал для их разработки, а затем для поиска контрактов. Epirus уже привлекла полмиллиарда долларов, в том числе $250 млн ранее в этом году, для подготовки к масштабному производству.

Собственную систему микроволнового оружия под названием «Ураган» также представил Китай. Как отмечает Тайлер Миллер, угроза беспилотников становится подобной угрозе от самодельных взрывных устройств. Между тем в Epirus работают над уменьшенными версиями «Леонидас», которые можно будет устанавливать на боевые машины пехоты Stryker, или даже на те же дроны.

Источник: ZME Science