Logitech представила новые беспроводные клавиатуру MX Keys и мышь MX Master 3

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Компания Logitech представила новую мышь Logitech MX Master 3 и клавиатуру Logitech MX Keys, входящие в премиальную линейку Master. Продукты позиционируются как инструменты для продвинутых пользователей, включая программистов, инженеров и дизайнеров.

Беспроводная мышь Logitech MX Master 3 Advanced Wireless отличается высокой скоростью и точностью, а благодаря продуманному дизайну она поддерживает руку и запястье, позволяя работать долгие часы без утомления. В Logitech Options, помимо возможностей настройки, включены готовые профили для популярных программных продуктов. Мышь оснащена высокоточным фирменным датчиком Logitech MX Darkfield с чувствительностью 4000 DPI, который работает на любой поверхности, даже на стеклянной. Полной зарядки аккумулятора хватит на 70 дней работы, а трехминутной быстрой подзарядки – на целый день.

Клавиатура Logitech MX Keys Advanced Wireless высокое качество ввода текста благодаря плавному ходу клавиш, точности и быстрому отклику. Интеллектуальная подсветка определяет момент, когда пользователь подносит руки к клавиатуре, и автоматически регулирует яркость подсветки в зависимости от освещенности. Подсветка отключается, когда клавиатура не используется, чтобы экономить заряд батареи и не отвлекать внимание. Клавиатуру можно при желании укомплектовать прочной съемной подставкой для рук с мягкой поверхностью.

Logitech MX Master 3 и MX Keys могут работать в Windows, Mac и наиболее популярных дистрибутивах Linux. Мышь и клавиатура поддерживают технологию Logitech Flow, которая позволяет управлять вводом текста на трех компьютерах с ОС Windows или Mac. С ее помощью можно копировать и вставлять из буфера файлы, изображения и документы на разных ПК и в разных операционных системах.

В Украине Logitech MX Master 3 и Logitech MX Keys появятся в начале октября по ориентировочной цене $99,99 каждый.

Источник: Logitech