Новости Софт 13.04.2024 в 20:21 comment views icon

Lossless в Spotify приближается: код приложения содержит упоминания звука без потерь в новой функции Music Pro

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Андрей Русанов

Автор сайта

Музыка без сжатия может все же появиться в Spotify вместе с приложением, упоминание о котором нашли в программе. Фрагменты кода в последних версиях Spotify для Android дает надежду на возможность запуска lossless без потерь компании в ближайшем будущем.

Три года ходили слухи о варианте подписки Spotify Hi-Fi, потом появились слухи о тарифный план Supremium — похоже, Spotify снова изменил стратегию. Код указывает на то, что аудио без потерь будет включено в дополнительное приложение Music Pro, которое также будет включать функции диджейских ремиксов. Итак, Music Pro — это не еще один план сам по себе, а какая-то дополнительная возможность для Spotify Premium.

Пользователя Reddit Hypixely отыскал код. На скриншотах можно увидеть фрагменты, свидетельствующие о внедрении lossless. Упоминания очень прямые: «lossless», «музыка 24 бит и 44,1 кГц», «музыка 24 бит и 44,1 кГц».

Lossless у Spotify

Интересно, что Spotify также планирует некую функцию оптимизации наушников, которая использует «запатентованную технологию» для улучшения звука для конкретных моделей, причем AirPods от Apple упоминаются в коде. Hypixely также считает, что Music Pro позволит расширенный фильтр библиотеки (по настроению, жанру и т. Д.). Spotify все больше продвигает списки воспроизведения на основе искусственного интеллекта, но неизвестно, будут ли они частью дополнения Music Pro.

Android будет иметь удобный выбор устройств Spotify Connect — без необходимости открывать приложение, чтобы изменить источник звука

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Источник: The Verge


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