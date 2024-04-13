Lossless в Spotify приближается: код приложения содержит упоминания звука без потерь в новой функции Music Pro

Музыка без сжатия может все же появиться в Spotify вместе с приложением, упоминание о котором нашли в программе. Фрагменты кода в последних версиях Spotify для Android дает надежду на возможность запуска lossless без потерь компании в ближайшем будущем.
Три года ходили слухи о варианте подписки Spotify Hi-Fi, потом появились слухи о тарифный план Supremium — похоже, Spotify снова изменил стратегию. Код указывает на то, что аудио без потерь будет включено в дополнительное приложение Music Pro, которое также будет включать функции диджейских ремиксов. Итак, Music Pro — это не еще один план сам по себе, а какая-то дополнительная возможность для Spotify Premium.
Пользователя Reddit Hypixely отыскал код. На скриншотах можно увидеть фрагменты, свидетельствующие о внедрении lossless. Упоминания очень прямые: «lossless», «музыка 24 бит и 44,1 кГц», «музыка 24 бит и 44,1 кГц».
Интересно, что Spotify также планирует некую функцию оптимизации наушников, которая использует «запатентованную технологию» для улучшения звука для конкретных моделей, причем AirPods от Apple упоминаются в коде. Hypixely также считает, что Music Pro позволит расширенный фильтр библиотеки (по настроению, жанру и т. Д.). Spotify все больше продвигает списки воспроизведения на основе искусственного интеллекта, но неизвестно, будут ли они частью дополнения Music Pro.
Android будет иметь удобный выбор устройств Spotify Connect — без необходимости открывать приложение, чтобы изменить источник звука
Источник: The Verge