Лукьяновское СИЗО обустроило собственный «Пункт незламності» — приглашает граждан к себе пересиживать блекауты

«Пункти незламності» — одна из самых обсуждаемых тем в УАнете за эту неделю, и здесь нет ничего удивительного, учитывая реалии. Часто они появляются в очень неожиданных местах — таких, как отделения полиции. Очередной такой очень неожиданной локацией для «пункта несокрушимости» стало Лукьяновское СИЗО. Об этом сообщило само заведение в Facebook. И, да, в соцсетях уже наделали немало шуток и мемов по этому поводу.

Речь о киевском следственном изоляторе на улице Дегтяревской, 13. Под «Пункт незламності» отдали помещение для приема граждан за пределами режимной территории СИЗО и обустроили его соответствующим образом. Оно работает круглосуточно и бесплатно.

«Пункт Несокрушимости – это место вашей безопасности при длительном отключении электроэнергии или тепла. В нем есть электричество, тепло, интернет и альтернативное питание». по официальному заявлению Лукьяновского СИЗО

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На одной из прикрепленных фотографий из «Пункта несокрушимости» на территории Лукьяновского СИЗО можно заметить генератор внутри помещения — как известно, это вопиющее нарушение правил безопасности. Вероятнее всего, генератор только позирует для фото, а работает уже с соблюдением всех рекомендаций ГСЧС и норм безопасности.

В другой уже не столь веселой новости — в Одессе неизвестные напали на коммунальщика и пытались украсть генератор, работавший в одном из городских «Пунктів незламності». Работнику пункта удалось отбить генератор, однако он получил травмы и находится в городской больнице с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга».

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Что касается «Пунктов несокрушимости», у них все еще хватает проблем — украинцы часто жалуются на отсутствие интернета и самих ли пунктов по указанным на картах адресам, однако с каждым днем ​​ситуация улучшается и власть учится на ошибках. Только вчера премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал закупку большой партии из тысяч систем именно для «Пунктів незламності»