Luxeed R7 — конкурент Tesla Model Y от Huawei и Chery с запасом хода до 800 км и ценой от €33,3 тыс.

Бренд Luxeed, поддерживаемый Huawei и Chery, анонсировал новый полностью электрический внедорожник R7, который выглядит настоящим конкурентом Model Y. Вместе с тем он предлагает больший перечень функций.

Luxeed R7 поставляется в четырех комплектациях: Pro, два варианта Max и Ultra. Первые три версии имеют только один электродвигатель, установленный сзади. Модель Luxeed R7 Ultra оснащена двумя электродвигателями. Вариантов батареи два — емкостью 82 кВтч и 100 кВтч. Они обеспечивают запас хода до 667 км и 802 км согласно циклу CLTC, соответственно.

Электромобиль основан на платформе Huawei Giant Whale 800V и имеет длину 4956 мм. Luxeed R7 также оснащен интеллектуальным шасси Tuling от Huawei, обеспечивающим интеллектуальное распознавание дороги и оптимизацию к дорожным условиям.

Некоторые комплектации дополнительно предлагают систему помощи водителю Qiankun ADS 3.0. Среди прочего она поддерживает такие функции, как парковка автомобиля персоналом и вызов.

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Цена Luxeed R7 составляет €33290 за комплектацию Pro, €38420 и €41000 за версии Max и €43550 за полноприводную модель Ultra. С такими ценами производитель имеет примерно €3800 убытков на продаже каждой единицы. Ситуация может улучшиться при наращивании объемов производства.

Источник: arenaev