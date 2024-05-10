Новости Игры 10.05.2024 в 16:31 comment views icon

MAL’OPUS предлагает обновленную украиноязычную кулинарную книгу по вселенной «Ведьмака», созданную в сотрудничестве с CD PROJEKT RED

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Издательство MAL’OPUS представляет обновленное издание кулинарной книги «Ведьмак. Официальная кулинарная книга» с официальной терминологией от CD PROJEKT RED. Книга содержит 80 рецептов, вдохновленных франшизой о знаменитом Белом Волке, ведьмаке Геральта из Ривии.

«Отправляйтесь в гастрономическое путешествие, чтобы открыть продуманные до мелочей аппетитные рецепты, вдохновленные миром «Ведьмака», его персонажами, обширными территориями и разнообразием кулинарного наследия Континента. Рецепты, собранные и упорядоченные кулинарной проводницей, прокладывают путь к местам, известным из преданий старых рассказчиков, толстых томов из Оксенфуртской библиотеки и песен и баллад мастера Любистка», ─ описывает книгу издательство MAL’OPUS.

«Ведьмак. Официальная кулинарная книга» имеет твердую обложку и 256 страниц. Ее размеры составляют 21х26 см. Авторами книги выступили Анита Сарна и Каролина Крупецкая, авторы кулинарных блогов Nerds’ Kitchen и Witcher Kitchen. Книга содержит большое предисловие от Анджея Сапковского, писателя и создателя «Ведьмака». Перевод выполнили Александра и Юрий Поворозники.

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Особенностью обновленного издания является тесное сотрудничество MAL’OPUS с разработчиками игр о «Ведьмаке», студией CD PROJEKT RED. В кулинарной книге использована официальная украинская терминология, предоставленная разработчиками.

Технические характеристики издания:

  • 256 страниц
  • твёрдая обложка
  • цветные иллюстрации
  • формат: 21 х 26 см

Заказать издание книги «Ведьмак. Официальная кулинарная книга» можно уже сейчас на сайте издательства по цене 800 грн.


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