Маленький львовянин вызвал полицию, потому что испугался мобильной игры — родителей оштрафовали

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Несовершеннолетний мальчик на Львовщине позвонил в полицию, поскольку испугался мобильной игры. Как следствие, его мать привлекли к административной ответственности за «невыполнение обязанностей» по воспитанию ребенка. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

В соответствии с Постановления судьи Стрыйского горрайонного суда Львовской области, 31 мая, в 11:56 на номер полиции 102 поступил звонок от несовершеннолетнего мальчика. Он сообщил, что находится дома, весь в крови, объяснил, что видит черную тень, которая улыбается. Также мальчик сказал, что ему страшно. В процессе общения выяснилось, что виной этого звонка была игра на смартфоне, где ходят призраки. Мальчик играл в игру под названием «666».

8 июня полиция выехала с проверкой на место жительства семьи мальчика. Во время проверки выяснилось, что мама мальчика на момент вызова была дома, но не слышала звонка, поскольку занималась домашними делами. При этом правоохранители обнаружили «очень грязное состояние одежды, пола, стен, грибок стен, немытую посуду, испорченные продукты питания».

По результатам рассмотрения дела судья постановил признать мать мальчика виновной в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и применить к ней административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн. Также она должна уплатить в пользу государства судебный сбор в сумме 605 грн 60 коп.

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