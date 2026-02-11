Манга Ghost in the Shell впервые выйдет на украинском языке: за предзаказ — открытка с автографом Широ Масамуне

Издательство ARTBOOKS анонсировало выпуск украинского перевода для всемирно известной манги в жанре киберпанк Ghost in the Shell («Дух в оболонці»). Даты старта предзаказов пока не называют, но ожидается, что манга выйдет из печати в мае 2026 года.





«В мае издательство ARTBOOKS ожидает из печати Ghost in the Shell — прорывную мангу от титулованного автора Широ Масамуне, которая вдохновила на создание всемирно признанного одноименного анимационного фильма. Эпическое дистопическое произведение о политике, технологиях и метафизике получило мировую славу как незаурядное визионерское произведение графической литературы».

О чем эта история?

В XXI в. граница между человеком и машиной неумолимо размывается с тех пор, как люди начали полагаться на мощности механических имплантов, а роботы получать усовершенствования в виде тканей человека. И на этом быстротечном фоне, суперагентка-киборг майор Мотоко Кусанаги возглавляет борьбу с наиболее коварными и опасными террористами и киберпреступниками, включая «хакеров духа», способных использовать человеко-машинный интерфейс, перепрограммируя человеческие умы и превращая людей в марионеток для воплощения своих криминальных замыслов.

Когда майор Кусанаги идет по киберследу одного из таких гениальных хакеров, Кукловода, поиски заводят ее в мир вне информации и технологий, где сама природа сознания и человеческой души перевернута вверх дном и вывернута наизнанку.

Переводчик манги на украинский язык — Виталий Данмер. Всем предзаказчикам Ghost in the Shell обещают бонус: открытку с автографом самого автора манги Широ Масамуне.



