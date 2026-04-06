Netflix меняет правила игры для самой ожидаемой части JoJo’s Bizarre Adventure

Поклонники культовой саги Хирохико Араки наконец получили четкий график выхода экранизации седьмой части — Steel Ball Run. После неоднозначной реакции на систему выпуска серий «пачками» в предыдущей арке, стриминговый гигант Netflix решил пересмотреть свою стратегию. Это решение может коренным образом изменить то, как аудитория будет потреблять высокобюджетное аниме в ближайшие годы.


Официальный плакат к новой части JoJo / Netflix

Согласно обновленному графику, релиз Steel Ball Run намечен на осень 2026 года, а именно на «второй этап» (Second Stage) глобального вещания. Главным техническим вызовом для студии David Production стала анимация лошадей — ключевого элемента этой части. Чтобы избежать проблем, с которыми столкнулся обзор шестой части Stone Ocean, авторы комбинируют классическую 2D-рисовку с продвинутым 3D-моделированием. Это позволило сохранить динамику гонки через всю Америку, не жертвуя фирменной детализацией персонажей.

Переход на еженедельный формат вместо одновременного сброса всех серий продиктован желанием удержать высокий уровень вовлеченности в соцсетях. Опыт показывает, что аниме на Netflix часто теряет популярность слишком быстро из-за модели «все и сразу». Теперь каждая серия будет событием, что критически важно для такой масштабной истории. Использование технологий современной анимации позволяет студии работать в более гибком графике, дорабатывая визуальные эффекты буквально за недели до эфира.


Steel Ball Run считается одной из самых сложных для адаптации арок из-за своего объема и смены сеттинга на альтернативную реальность XIX века. Ожидается, что этот проект возглавит самые ожидаемые сериалы 2026 года, привлекая не только фанатов франшизы, но и любителей качественных вестернов. Учитывая, почему трудно адаптировать мангу с таким огромным количеством деталей, Netflix и David Production взяли дополнительное время на постпродакшн, чтобы финальный продукт соответствовал статусу «шедевра».

Netflix підняв ціни на всі підписки: навіть з рекламою

Источник: Polygon

Новые сезоны сериала "Проблема 3 тел" выйдут в сокращенной версии
Netflix представил первый тизер "Уэнздей 3", внезапно — со звездой "Очень странных дел"
Netflix раскрыли актерский состав будущего сериала по Assassin's creed и назвали режиссера
"Заткнись": звезду "Супердевушки" Милли Алкок не обошел хейт фанатов фэнтези-франшиз
Автор "Острых козырьков" решил судьбу Томми Шелби едва ли не в последний момент
Netflix поднял цены на все подписки: даже с рекламой
Руководитель Xbox Аша Шарма хочет перезапустить Game Pass с новыми уровнями и сотрудничеством с Netflix
Второй сезон "Ван Пис" получил 100% на Rotten Tomatoes: третий — выйдет "максимально скоро"
Фаны довольны: фильм "Острые козырьки" стартовал с 93% на Rotten Tomatoes
Netflix показал первые кадры "Приключений Клиффа Бута" с Брэдом Питтом
Что посмотреть: 8 главных премьер Netflix в апреле
Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей "Очень странных дел"
Дэвид Финчер снял "Приключения Клиффа Бута" с помощью ИИ: от компании, которую Netflix купил за $600 млн
Битва за 5 минут внимания: TikTok хочет подвинуть Netflix и Disney с рынка на $14 млрд
Netflix раскрыл дату выхода "Приключений Клиффа Бута" с Брэдом Питтом
Манга Ghost in the Shell впервые выйдет на украинском языке: за предзаказ — открытка с автографом Широ Масамуне
Конец непрозрачным тарифам: Netflix обязали вернуть деньги за 7 лет миллионам подписчиков
Netflix начал съемки 7 и 8 сезонов сериала "Острые козырьки": первые фото
На Netflix вышел новый сериал ужасов от создателей "Очень странных дел"
Все о Векне: на Netflix выйдет спектакль "Очень странные дела. Первая тень"
Лучшая историческая драма на Netflix — это даже не оригинальный сериал Netflix
