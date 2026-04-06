Netflix меняет правила игры для самой ожидаемой части JoJo’s Bizarre Adventure

Поклонники культовой саги Хирохико Араки наконец получили четкий график выхода экранизации седьмой части — Steel Ball Run. После неоднозначной реакции на систему выпуска серий «пачками» в предыдущей арке, стриминговый гигант Netflix решил пересмотреть свою стратегию. Это решение может коренным образом изменить то, как аудитория будет потреблять высокобюджетное аниме в ближайшие годы.





Согласно обновленному графику, релиз Steel Ball Run намечен на осень 2026 года, а именно на «второй этап» (Second Stage) глобального вещания. Главным техническим вызовом для студии David Production стала анимация лошадей — ключевого элемента этой части. Чтобы избежать проблем, с которыми столкнулся обзор шестой части Stone Ocean, авторы комбинируют классическую 2D-рисовку с продвинутым 3D-моделированием. Это позволило сохранить динамику гонки через всю Америку, не жертвуя фирменной детализацией персонажей.

Переход на еженедельный формат вместо одновременного сброса всех серий продиктован желанием удержать высокий уровень вовлеченности в соцсетях. Опыт показывает, что аниме на Netflix часто теряет популярность слишком быстро из-за модели «все и сразу». Теперь каждая серия будет событием, что критически важно для такой масштабной истории. Использование технологий современной анимации позволяет студии работать в более гибком графике, дорабатывая визуальные эффекты буквально за недели до эфира.





Steel Ball Run считается одной из самых сложных для адаптации арок из-за своего объема и смены сеттинга на альтернативную реальность XIX века. Ожидается, что этот проект возглавит самые ожидаемые сериалы 2026 года, привлекая не только фанатов франшизы, но и любителей качественных вестернов. Учитывая, почему трудно адаптировать мангу с таким огромным количеством деталей, Netflix и David Production взяли дополнительное время на постпродакшн, чтобы финальный продукт соответствовал статусу «шедевра».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Polygon