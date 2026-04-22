Netflix опубликовал официальный трейлер второго сезона анимационного сериала Devil May Cry. Главная интрига — противостояние двух братьев: Данте и Вергилия, которые идут на столкновение друг с другом.





Трейлер начинается с привычных кадров — Данте открывает огонь из своих фирменных пистолетов Ebony и Ivory. Но довольно быстро на пути брата появляется Вергилий, который, похоже, перешел на сторону демона Мундуса и теперь служит врагу.

Синопсис сезона подтверждает: главный конфликт получился именно семейным. Данте придется сразиться с единственным, кто равен ему по силе — собственным братом-близнецом. По словам создателей, герой столкнется со своими внутренними демонами и болью от потерянной семьи, которую он никогда не имел в детстве.

Шоураннер сериала Ади Шанкар заранее предупредил фанатов: второй сезон будет непредсказуемым. Он описал свое видение как «франшизный фильм 2000-х, где зритель не может угадать следующий ход». Шанкар прямо сказал, что не собирается превращать сериал в комфортный конвейер.





Первый сезон Devil May Cry вышел на Netflix в прошлом году и сразу показал впечатляющие цифры: более 20 млн часов просмотра за первую неделю. Это сделало его самой просматриваемой адаптацией видеоигры в истории платформы — обойдя даже Cyberpunk: Edgerunners.

Второй сезон обещает расширить митологию вселенной. Создатели сохранили привычный коктейль из тяжелого металла, семейной драмы и безумных боевых сцен — но добавили в него больший эмоциональный масштаб. Ранее вышел тизер, где показали детство Данте и Вергилия, что дало понять: на этот раз сериал будет копать глубже в отношения братьев.

Стоит напомнить, что во вселенной Devil May Cry Вергилий всегда был неоднозначным персонажем. В играх серии он выступал и врагом, и союзником Данте в зависимости от обстоятельств. Сериал, похоже, идет тем же путем — но уже в анимационном формате и с собственной сюжетной логикой.

Devil May Cry 2 сезон выходит на Netflix 12 мая 2026 года.

Источник: GamesRadar