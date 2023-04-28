Марк Хэмилл расстроен, что у него не было двух световых мечей и забрасывает Камерона Монахэна попкорном – в промо к релизу Star Wars Jedi: Survivor

Люк Скайуокер собственной персоной появился в новой рекламе от Electronic Arts.

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В преддверии релиза Star Wars Jedi: Survivor – сиквела успешного Star Wars Jedi: Fallen Order – Electronic Arts выпустила проморолик, в котором исполнитель роли Люка Скайуокера в киноэпопее «Звездные войны» Марк Хэмилл учит актера Камерона Монахэна мастерству джедая.

Монахэн, повторивший в игре роль Кэла Кестиса, неумело орудует макетом светового меча, в то время как Хэмилл говорит, что «это не игра в бейсбол» и забрасывает актера попкорном.

Очень мило выглядит разочарованная реакция «Скайуокера» на то, что Кэл получает сразу два световых меча, а также момент, когда Монахэн пытается объяснить Хэмиллу, как использовать Силу, когда тот играет в Survivor.

«Мне действительно не нужно, чтобы ты мне объяснял, как это делать», – отвечает Хэмилл.

Приключенческий боевик от третьего лица Star Wars Jedi: Survivor вышел 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X и S. Сюжетная история, разворачивающаяся через пять лет после событий в Fallen Order и примерно через десять лет после Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith, рассказывает о джедае Кэле Кестисе, который путешествует по галактике и пытается выжить в противостоянии враждебной Галактической империи. Продюсер игры ранее оговорился, что в случае финансового успеха Star Wars Jedi: Survivor, история Кэла Кестиса завершится в триквеле.

За два дня до релиза появились и первые рецензии на игру – на Metacritic Survivor сейчас имеет 86 баллов из 100 на основе 86 отзывов, на OpenCritic сиквел также получил 86 баллов и 89% критиков рекомендуют игру к прохождению.

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Однако в первых отзывах стало известно и то, что Star Wars Jedi: Survivor страдает от плохой оптимизации – игра «тормозит» на Ryzen 9 5900X + RTX 4090 и «съедает» до 18 ГБ видеопамяти. EA объявила, что уже готовит серию патчей.